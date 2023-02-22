موهبة تؤهل مبدعي السعودية لخوض المنافسة العالمية لمعرض آيسف 2023

نظمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، في مركز مشكاة التفاعلي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، الورشة التدريبية لاختيار 35 من أصل 40 مبدعًا ومبدعة؛ في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع آيسف 2023″.

وقال نائب الأمين العام لموهبة الدكتور نزيه العثماني لـ”المواطن” “نحن اليوم في الورشة التأهيلية لإعداد المنتخب السعودي المتخصص في مجالات العلوم والهندسة، حيث يتنافسون مع طلبة العالم على “آيسف” باسم المملكة العربية السعودية الذي سيقام بشهر مايو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن 40 طالبًا من طلبة تعليم العام الذين فازوا في الأولمبياد متواجدون اليوم مع ما لا يقل عن 30 عضو هيئة تدريس بجامعة ومراكز بحثية مرموقة في كل المجالات، من أجل تأهيل 35 من أصل 40 طالبًا ومراجعة المشاريع ووضع خطة لتطوير البحوث، ومراجعة عروض الطلاب وتطويرها في المرحلة القادمة قبل رفعها في “آيسف”، لافتًا إلى أن الطلاب اليوم مروا بمراجعات مستمرة.

ولفت العثماني إلى أنه يتم تقييم الطلاب بمنهجية العالمية التي تمت خلالها النتائج وقد وصلوا الطلاب لمستوى عالٍ من المعرفة، والفهم العلمي.

وأكد على وضع خطة لتطوير البحث خلال 4 الأسابيع القادمة، حيث إن جميع هذه المعايير ستؤخذ في الاعتبار لتقييم مدى التنافسية الدولية للمشروع وقدرة الطلاب على الوقوف وتحمل ضغط المسابقة الدولية لأنها مسابقة حقيقية وقوية جدًا، موضحًا أنه سيتم اختيار أميز الطلبة وفي نهاية الورشة ستقوم لجنة تحكيم مستقلة باختيار المرشحين للانضمام للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة، ونيل شرف تمثيل المملكة في معرض ”آيسف 2023″ .

وخلال حديثه لـ”المواطن“، ذكر العثماني مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “همّة الشعب السعودي مثل جبل طويق”.

فيما قال رئيس اللجنة التنفيذية للأولمبياد للإبداع العالمي 2023 مدير إدارة البرامج البحثية والابتكار في موهبة أنس الحنيحن “نحن الآن في المرحلة السادسة من مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي وهي الورشة التأهيلية للمشاركات الدولية خصوصًا المعرض الدولي للعلوم والهندسة 2023 ISEF، والذي سيقام في مايو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف “بدأنا أول أيام العمل بحضور المشاركين ورش عمل في الإلقاء، وعرض المشاريع، والتعرف على آلية التحكيم في معرض آيسف، إضافة إلى قيام لجنة الأخلاقيات العلمية بمراجعة نماذج آيسف الخاصة بشأن الأخلاقيات العلمية المتبعة أثناء إجراء التجارب لكل مشروع”.

كما ستتضمن ورش العمل، مراجعة متخصصين للتحليل الإحصائي لبعض المشاريع، والتأكد من دقتها، ومن ثمّ متابعة خطة تطويرها مع كل طالب، وفي نهاية الورش ستقوم لجنة تحكيم مستقلة باختيار المرشحين للانضمام للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة، في معرض “آيسف 2023″.

وأكد أنه خلال الورشة، سيقوم مرشدون بمراجعة مشاريع الطلاب لتحديد خطة عمل لكل مشروع لتقويته والعمل عليه من الآن وحتى آخر موعد لرفع المشاريع في آيسف التأهيلية للطلبة مع المرشدين والمشرفين الأكاديميين لتجويد ورفع مستوى المشاريع.

وأوضح أن اللجنة العلمية قائمة الآن لمراجعة الأخلاقيات العلمية والتأكد من صحة النماذج قبل رفعها للإدارة ومنظمي المعرض.

وتابع قوله “لدينا حاليًا 40 طالبًا وطالبة من 15 إدارة تعليمية من مختلف أنحاء المملكة حرص معلموهم ومشرفوهم في إدارات مدارسهم طوال هذه الرحلة على الوقوف بجانبهم ودعمهم”.

ولفت “ابتداءً من بعد غد سيتم تقييم المشاريع لاختيار 35 من أصل 40 مشروعًا، فضلًا عمن سيمثل المملكة العربية السعودية عالميًا في المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في معرض آيسف 2023، فيما سينضم الباقون لمعارض أخرى ومشاركات أخرى مثل: آيتكس في ماليزيا، وتايسف في تايوان.

في سياق متصل، ذكر الدكتور محمد حمد الدوسري من جامعة الملك سعود كلية العلوم قسم الفيزياء والفلك لصحيفة “المواطن ” “اليوم نحن في موهبة لدينا ورشة تأهيلية لطلابنا المتأهلين لمنافسات آيسف 2023 لمراجعة جميع مشاريعهم البحثية”.

وأضاف “لدي طالبان عملا سويًا على فاينل تاتش “Final Touch” قبل عملية التحكيم الأخيرة ونحن ننظر لطلابنا كفرصة مستقبلية لشباب الوطن ونراهم علماء المستقبل للمملكة العربية السعودية وأنهم على قدر عالٍ من العلم”.