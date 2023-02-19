ميتا تتيح توثيق الفيسبوك وانستجرام بمقابل شهري

كشفت شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك عن إطلاق خدمة مسبقة الدفع لتوثيق الحسابات على فيسبوك وانستغرام على غرار تويتر.

العلامة الزرقاء

وأعلن المدير التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أن الشركة طرحت خدمة اشتراك تتيح للمستخدمين التحقق من حساباتهم، والحصول على “العلامة الزرقاء”، مقابل 11.99 دولاراً شهريًا لمستخدمي الويب، ترتفع إلى 14.99 دولاراً شهريًا لمستخدمي نظام التشغيل “آي أو إس” التابع لشركة “آبل”.

ووفقا لإعلان “زوكربيرغ”، اليوم، فإن الخدمة الجديدة ستتيح الحصول على حماية انتحال شخصية إضافية ضد الحسابات المزيفة، كما تمنح إمكانية الحصول على وصول مباشر إلى خدمة دعم العملاء.

أستراليا ونيوزيلندا

وكشف زوكربيرغ أيضاً أن الخدمة لن تكون متاحة حالياً أمام جميع المستخدمين في العالم، حيث سيتم طرحها في أستراليا ونيوزيلندا الأسبوع الجاري، بينما سيتم إتاحتها أمام المزيد من البلدان قريبًا.

وجاءت الخطوة الجديدة بعد نحو شهرين ونصف من خطوة مماثلة أجرتها شركة “تويتر”، والتي أعلنت في 5 نوفمبر الماضي بدء منح المستخدمين خدمة “تويتر بلو” (العلامة الزرقاء).

خطوة مماثلة

وأعلن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة التدوين المصغر تويتر، عن خدمة اشتراك جديدة تسمى Twitter Blue تويتر بلو، والتي تمنح المستخدمين علامة توثيق زرقاء مقابل دفع رسوم.

وتبلغ تكلفة الخدمة 11 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة، وهي متاحة على أنظمة تشغيل هواتف أندرويد وآي أو إس، وفقًا لما ذكرته شركة “تويتر”.

كما تتوفر اشتراكات أيضًا مقابل 8 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا في السنة بسعر مخفض.

ويتوفر Twitter Blue حاليًا في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا واليابان.