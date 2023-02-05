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الهجوم عليها سيعتبر تصعيدًا

ميدفيديف: القرم هي روسيا

2023-02-05 الساعة 8:49
ميدفيديف: القرم هي روسيا
المواطن - فريق التحرير

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، أن القرم هي روسيا، والهجوم عليها يعني هجومًا على روسيا وتصعيداً للنزاع.

تصعيد للنزاع

وكتب مدفيديف على حسابه عبر تويتر: “القانون الدولي يحترم إرادة الشعب. القرم هي روسيا. الهجوم على شبه جزيرة القرم يعني هجومًا على روسيا وتصعيدًا للنزاع”، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

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وكان ميدفيديف أكد أمس أنه في حال حاولت القوات الأوكرانية الهجوم على القرم فالرد سيكون انتقامياً. كما رأى أن الرد الروسي سيحرق كل ما تبقى تحت حكم كييف، وفق تعبيره.

الردع النووي

وأضاف في مقابلة مع الصحافية نادانا فريدريخسون، نشرت على قناتها عبر “تليجرام” أمس السبت: “ردنا يمكن أن يتضمن أي شيء، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قالها بوضوح”.

اعتبر أن بلاده لن تضع لنفسها قيوداً، وذلك اعتمادًا على طبيعة التهديدات،  وأنها مستعدة لاستخدام جميع أنواع الأسلحة، وفقًا لوثائقها العقائدية، بما في ذلك أساسيات الردع النووي.

رد سريع وقاسٍ

وأضاف: “أؤكد لكم، أن الرد سيكون سريعاً وقاسياً ومبرراً”، بحسب ما نقلت وكالة “تاس”.

وصرح مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، في وقت سابق، بأن كييف ستستعيد شبه جزيرة القرم عبر تنفيذ هجوم تقليدي وفي وقت قصير للغاية.

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