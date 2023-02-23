عروض الضوء والصوت بجبال أجا تجذب أكثر من 18 ألف زائر ضبط مواطن نقل 11 إثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود التعاون يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الفيحاء إنقاذ 24 شاة من تحت الأنقاض في تركيا نجاح لافت للمنتدى السعودي للإعلام بحضور أكثر من 10 آلاف زائر ميزة جديدة لـ الواتساب بتعديل الرسائل المرسلة الشيباني يختتم رحلته التوثيقية على مسار الهجرة النبوية سيرًا على الأقدام سالم الدوسري سلاح الهلال بالأدوار الإقصائية سي إن إن: مشروع الدرعية سيُحدث نقلة نوعية في التاريخ السعودي 41 وظيفة شاغرة في شركة الحاج حسين رضا
أتاح تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدميه تمكنهم من تعديل الرسائل بعد إرسالها دون الحاجة إلى حذفها.
تعديل الرسالة في الواتساب بدون الحاجة لحذفها 🔥💡 pic.twitter.com/zDl6oCK5R3
— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) February 23, 2023
ونشر المهتم بالبرمجة وتطبيقات الأجهزة الذكية عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوضح كيفية تعديل الرسائل المرسلة من الواتساب دون القيام بحذفها.
تسمح الميزة الجديدة التي تعمل واتساب، على تطويرها، بإمكانية تعديل أي رسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها، بهدف إتاحة الفرصة لتصحيح أي أخطاء في الرسائل، أو إضافة بعض المعلومات الجديدة إليها، قبل أن يراها الطرف الآخر، ويبدو أن تلك الميزة تستهدف المستخدمين، الذين لا يرغبون في حذف الرسائل، مقابل تغيير محتواها قبل قراءتها.
وتدعم الميزة، التي أتاحها تطيبق التراسل الشهير، الإصدار الأحدث فقط، كما أنها ستسمح بتعديل الرسائل وليس شرح الوسائط المتعددة، إذ من المقرر أن تتاح تلك الميزة لمستخدمي واتساب على نظام “ios” الخاص بهواتف آيفون الذكية.