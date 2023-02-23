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دون الحاجة إلى حذفها

ميزة جديدة لـ الواتساب بتعديل الرسائل المرسلة

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
ميزة جديدة لـ الواتساب بتعديل الرسائل المرسلة
المواطن - فريق التحرير

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أتاح تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدميه تمكنهم من تعديل الرسائل بعد إرسالها دون الحاجة إلى حذفها.

ونشر المهتم بالبرمجة وتطبيقات الأجهزة الذكية عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوضح كيفية تعديل الرسائل المرسلة من الواتساب دون القيام بحذفها.

خلال 15 دقيقة

تسمح الميزة الجديدة التي تعمل واتساب، على تطويرها، بإمكانية تعديل أي رسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها، بهدف إتاحة الفرصة لتصحيح أي أخطاء في الرسائل، أو إضافة بعض المعلومات الجديدة إليها، قبل أن يراها الطرف الآخر، ويبدو أن تلك الميزة تستهدف المستخدمين، الذين لا يرغبون في حذف الرسائل، مقابل تغيير محتواها قبل قراءتها.

وتدعم الميزة، التي أتاحها تطيبق التراسل الشهير، الإصدار الأحدث فقط، كما أنها ستسمح بتعديل الرسائل وليس شرح الوسائط المتعددة، إذ من المقرر أن تتاح تلك الميزة لمستخدمي واتساب على نظام “ios” الخاص بهواتف آيفون الذكية.

 

 

 

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