ميزة جديدة من إنستغرام تخدم صناع المحتوى

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أعلنت شركة ميتا المسؤولة عن منصة إنستغرام لتبادل الصور عن إطلاق ميزة جديدة في الشبكة قد تنال إعجاب الكثير من المستخدمين، حيث تقدم خدمة مهمة لصناع المحتوى بشكل خاص.
وقال رئيس الشركة، مارك زوكربيرغ، إن ميزة القنوات أو Channels الجديدة تسمح لصناع المحتوى على إنستغرام بمشاركة الرسائل العامة بين شخص وآخر والتفاعل مباشرة مع متابعيهم، وتدعم هذه الميزة مختلف أنواع المحتوى مثل النصوص والصور واستطلاعات الرأي وردود الفعل وغيرها.
والنشر عبر الميزة الجديدة سيكون مقتصرًا على منشئي القنوات من صناع المحتوى على إنستغرام فقط، وسيسمح لمتابعي هذه القنوات بالرد على المحتوى والتفاعل مع المنشورات أو استطلاعات الرأي، وفقًا لموقع TechCrunch.
كما أشار مارك زوكربيرغ إلى أن Channels في إنستغرام ستحصل على ميزات إضافية في المستقبل، ومن المفترض أن تطرح هذه الخدمة في تطبيقات Messenger و Facebook في الأشهر المقبلة.
وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة طرحت بصورة تجريبية لعدد من الحسابات على إنستغرام حاليًا، ومن المفترض أن تصل إلى عدد أكبر من المستخدمين مستقبلًا.