ميزة من إنستجرام تتيح مشاركة النصوص فقط

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صنع إنستغرام اسمه من خلال السماح للمستخدمين بتحميل الصور مع تسميات توضيحية قصيرة، ولكن الآن، باستخدام أداة جديدة تسمى Notes، يمكن للمستخدمين مشاركة الآخرين منشورات تحتوي على رموز تعبيرية وما يصل إلى 60 حرفًا من النص، ولا توجد صور على الإطلاق.
وتمنح ميزة Notes مستخدمي إنستجرام خيار نشر ملاحظات قصيرة للمتابعين الذين يتابعونهم أو إلى شخص ما في قائمة الأصدقاء المقربين.
وشهدت بلدان أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا، إطلاق الأداة بالفعل، حيث قارنها المستخدمون بـ MSN Messenger. وأطلقت Notes أخيرًا في المملكة المتحدة وأوروبا بعد مرحلة الإطلاق الأولى في ديسمبر الماضي.
وتصف Meta ميزة Notes بأنها طريقة جديدة لمشاركة الأفكار ومعرفة ما ينوي الأصدقاء فعله.
وتقول الرسالة: خلال اختباراتنا الأولية، علمنا أن الأشخاص يحبون امتلاك طريقة سهلة لمشاركة ما يدور في أذهانهم وبدء المحادثات. بدءًا من طلب التوصيات وحتى مشاركة ما يخططون له، فيما توفر Notes للأشخاص طريقة عفوية للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع بعضهم البعض.
وتظهر الملاحظات أعلى الرسائل المباشرة (DMs)، والتي يمكن الوصول إليها من خلال النقر على أيقونة الطائرة الورقية في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق. ولإنشاء ملاحظة، انقر فوق زر علامة الجمع ثم أدخل ما يصل إلى 60 حرفًا حيث تكتب ما يدور في ذهنك.
ويمكن للأشخاص الذين يتلقون ملاحظتك الرد برسالة ستظهر بين الرسائل المباشرة الخاصة بك، وتكون الملاحظات سريعة الزوال وتختفي بعد 24 ساعة من نشرها.