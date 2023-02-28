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بعد ظهورهما بشكل مميز

ميسي ومبابي يقودان التشكيل المثالي لعام 2022

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
ميسي ومبابي يقودان التشكيل المثالي لعام 2022
المواطن - فريق التحرير

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تواجد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي في التشكيل المثالي لمنافسات عام 2022.

حفل جوائز الأفضل

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ورابطة اللاعبين المحترفين “فيفبرو”، التشكيل المثالي لعام 2022، خلال الحفل المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم اختيار اللاعبين في التشكيل المثالي بناء على أدائهم خلال الفترة من 7 أغسطس 2021 وحتى يوم 31 يوليو عام 2022، وشهدت هذه الفترة تألقًا لافتًا من الثنائي الباريسي ميسي ومبابي.

ميسي ومبابي
ليونيل ومبابي – @PSG_inside

ميسي ومبابي في تشكيل العام

وجاء التشكيل المثالي لعام 2022، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ البلجيكي تيبو كورتوا “مانشستر يونايتد”، البرتغالي جواو كانسيلو “بايرن ميونيخ المعار من مانشستر سيتي”، الهولندي فيرجيل فان دايك “ليفربول”، والمغربي أشرف حكيمي “باريس سان جيرمان“.

تشكيل العام من فيفا
جانب من اللاعبين في تشكيل العام – المصدر @fifaworldcup_ar

ويقود وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ الكرواتي لوكا مودريتش “ريال مدريد”، البرازيلي كاسيميرو “ريال مدريد سابقًا ومانشستر يونايتد حاليًّا”، ومهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، وثنائي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين والنرويجي إيرلينج هالاند، بجانب ميسي ومبابي.

تشكيل العام من فيفا
تشكيل العام – المصدر @fifaworldcup_ar
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