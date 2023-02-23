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اللاعب الأرجنتيني لا يفضل التجديد مع باريس سان جيرمان

ميسي يرفض طلب والده بسبب الهلال ويحدد ناديه الجديد

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
ميسي يرفض طلب والده بسبب الهلال ويحدد ناديه الجديد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حدد ناديه الجديد رافضًا طلب والده بالانتقال لنادي الهلال في صيف العام الحالي.

ميسي يرفض طلب والده

وذكر “راديو كتالونيا” الإسباني أن النجم الأرجنتيني لا يحبذ الانتقال لـ الهلال مفضلًا العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، رغم ميل والده بالانتقال لنادي الهلال بعد العرض الخرافي من أزرق الرياض لضم نجم باريس سان جيرمان أو الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_English

وفي سياق آخر، يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك كوسيلة لإقناع النجم الأرجنتيني بالبقاء في صفوف الفريق الباريسي.

وذكرت شبكة Foot Mercato الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تفكر في تعيين مورينيو مدربًا للفريق بدلًا من الفرنسي كريستوف جالتييه بسبب تراجع نتائج الفريق معه مؤخرًا وكان آخرها الخسارة من بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الشبكة أن تلك العملية قد تساهم بشكل كبير في بقاء ميسي والفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الباريسي.

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