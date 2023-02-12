ميشايل يُغني باللغة العربية: أووه هلالي

تصرف مريب من الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ إنجازات وأرقام من مسيرة الراحل يوسف السالم وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية لقطات من حفل تكريم نجوم الهلال بعد وصافة العالم أكثر من 70 دولة تشارك بمنتدى الرياض الإنساني 4 خدمات جديدة للأحوال المدنية عبر أبشر النصب على المطرب محمد فؤاد في 12 مليون جنيه جهد متواصل للفريق السعودي بعد سماع صرخة طفل تحت أنقاض زلزال تركيا مشهد مأساوي لسوري وأطفاله ينامون بالشارع بعد تحطم منزلهم
داعب البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال، جماهير أزرق الرياض في مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد الرياض سيتي، وذلك خلال حفل تكريم بعثة أزرق الرياض بعد حصد الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2022.
ميشائيل.. أوووه يا هلالي😅🎶#الهلال_وصيف_العالم🥈 | #SSC pic.twitter.com/04DM34hjXFقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2023
وقام اللاعب البرازيلي بالغناء عدة دقائق باللغة العربية قائلًا ” أووه هلالي” تحية لجماهير أزرق الرياض التي حضرت حفل تكريم نجوم الفريق المقام حاليًا في الرياض.
وكان أزرق الرياض خسر نهائي مونديال الأندية مساء أمس أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-3 ليكون أول ناد سعودي يفوز بميدالية في بطولة كأس العالم للأندية ومحرزًا أول ميدالية للسعودية في البطولة التي انطلقت بداية من عام 2000.