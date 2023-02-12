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في حفل تكريم نجوم الأزرق بعد التتويج بفضية مونديال الأندية

ميشايل يُغني باللغة العربية: أووه هلالي

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
ميشايل يُغني باللغة العربية: أووه هلالي
المواطن - فريق التحرير

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داعب البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال، جماهير أزرق الرياض في مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد الرياض سيتي، وذلك خلال حفل تكريم بعثة أزرق الرياض بعد حصد الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2022.

وقام اللاعب البرازيلي بالغناء عدة دقائق باللغة العربية قائلًا ” أووه هلالي” تحية لجماهير أزرق الرياض التي حضرت حفل تكريم نجوم الفريق المقام حاليًا في الرياض.

وكان أزرق الرياض خسر نهائي مونديال الأندية مساء أمس أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-3 ليكون أول ناد سعودي يفوز بميدالية في بطولة كأس العالم للأندية ومحرزًا أول ميدالية للسعودية في البطولة التي انطلقت بداية من عام 2000.

 

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