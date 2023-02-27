ميلان يهزم أتالانتا ويعزز تواجده بالمركز الثالث

حقق نادي ميلان فوزًا ثمينًا على حساب أتالانتا بثنائية دون رد مساء الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ميلان يفوز بثنائية

وكان الشوط الأول شهد تقدم الروسونيري بهدف أحرزه اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز من تصويبة قوية في الدقيقة الـ26.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرازيلي جونيور ميسياس الهدف الثاني للروسونيري في الدقيقة الـ88 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي رفائيل لياو.

وانتهت المباراة بفوز الروسونيري بهدفين دون رد ليُصبح رصيده 47 نقطة في المركز الثالث وبفارق 18 نقطة عن نادي نابولي المتصدر، أما نادي أتالانتا فتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز السادس.

وسيواجه الروسونيري، فريق فيورنتينا في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل.