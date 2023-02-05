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قادمة من ميناء بانباري الأسترالي

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 60 ألف طن من الحبوب على متن “سارة”

2023-02-05 الساعة 1:20
ميناء جدة الإسلامي يستقبل 60 ألف طن من الحبوب على متن “سارة”
المواطن - فريق التحرير

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استقبلت المملكة، صباح اليوم الأحد، عبر ميناء جدة الإسلامي، 60 ألف طن من الحبوب، دعماً لمنظومة الأمن الغذائي بالمملكة.

ووصلت حملة الحبوب على متن ناقلة البضائع السائبة “سارة” التابعة للشركة الوطنية “البحري”؛ قادمة من ميناء بانباري الأسترالي.

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شراكات وطنية متكاملة

وأسهمت الشراكات الوطنية المتكاملة ممثلة بالهيئة العامة للموانئ وشركة البحري، وشركة سالك، وشركة منصور المساعد في شراء ونقل وتسليم الشحنة وذلك منذ انطلاقها وحتى وصولها إلى الميناء، بما يعزز المكانة الرائدة للمملكة إقليميًا ودولياً في مجال نقل البضائع السائبة.

وتؤكد رحلة ناقلة البضائع السائبة “سارة” على قدرات الشركات الوطنية الرائدة لنقل البضائع السائبة وما يتميز به ميناء جدة الإسلامي من كفاءة تشغيلية عالية وقدرات فائقة على استقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع.

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