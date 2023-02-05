نائبة أمريكية: راتبي ضئيل والكونجرس جعل حياتي تعيسة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية بعدما صرحت نائبة أمريكية بأن راتبها ضئيل للغاية.

انتقادات وسخرية

وفي التفاصيل، صرحت ماجوري تايلور غرين، النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، قبل أيام، لبودكاست الصحفي، غلين غرينوالد، واسع الانتشار، عن راتبها في الكونجرس الأمريكي.

وأثار حديثها موجة من الانتقادات والسخرية داخل بلادها، قبل أن يجتذب الأمر اهتمام وسائل إعلام دولية وعالمية.

وأعربت غرين عن عدم رضاها بشأن راتبها في الكونجرس، التي تظهر سجلات عامة أنه يبلغ 174 ألف دولار، وهو ما يقترب من نصف ما يجنيه الرئيس الأميركي سنويا (400 ألف دولار).

حياتي تعيسة

وأفادت: كوني أصبحت نائبة في الكونغرس أمر جعل حياتي تعيسة.

وأضافت أنها كانت تجني الكثير من المال قبل وصولها إلى الكونغرس، مشيرة: “لقد فقدت الكثير من المال منذ وصولي إلى هنا (البرلمان الأميركي)”.

وعبرت تايلور غرين أنها لا تتمتع بحياتها في الكونجرس، علما بأنها كانت تملك صالة رياضية “جيم” قبل انتخابها نائبة في الكوجرس الأمريكي عن ولاية جورجيا منذ عام 2020، وفازت بولاية ثانية في انتخابات التجديد النصفي في 2022.

وليس المال وحده الذي تشكو منه البرلمانية الأميركية، إذ تقول إن العمل في الكونغرس يستهلك جل وقتها.

وأفادت ماجوري تايلور غرين: “طبيعة هذا العمل تبقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في واشنطن لوقت طويل، ولا يكون بوسعنا العودة إلى المنزل وقضاء وقت مع عائلاتنا وأصدقائنا”.

غير مجد ماليًا

وحتى ظهيرة الأحد، ظلت تصريحات ماجوري تايلور غرين تسترعي انتقادات على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

وبما أن هذا العمل غير مجد ماليًا ويستهلك الوقت، دعا مغردون النائبة الجمهورية إلى تركه والعودة إلى المنزل وألا تتردد بالقيام في ذلك.

وقارن آخرون بين راتب هذه البرلمانية والحد الأدنى من الأجور في ولايتها جورجيا وهو 5.15 دولار للساعة، وزعم أحدهم أن النائبة رفضت التصويت لصالح رفع الحد الأدنى للأجور.

وذكر آخرون أن الحد الأدنى من الأجور لم يتغير منذ عام 2009.

واهتمت صحف بريطانية مثل “الغارديان” بهذه القصة، مركزة على الانتقادات التي طالت البرلمانية الأميركية بسبب هذا التصريح.