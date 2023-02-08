نائبة جمهورية تستفز بايدن بنسخة من البالون الصيني

أقدمت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور غرين، على خطوة يمكن وصفها بـ المستفزة على أقل تقدير، حيث أحضرت معها بالونًا أبيض من الهيليوم إلى مبنى الكابيتول الأمريكي، لتسخر من الرئيس جو بايدن بشأن تعامله مع قضية المنطاد الصيني.

ومع ذلك، قالت غرين في مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر تويتر، إنه مجرد بالون أبيض أتجول به في مبنى الكابيتول.

وقالت في لقاء مع شبكة Fox News، إنها أحضرت البالون للعمل؛ لأن حادث منطاد التجسس الصيني هو الشيء الأول الذي يحتاج بايدن إلى الحديث عنه في خطاب حالة الاتحاد.

الشعب الأمريكي منزعج ومذعور

وأضافت: لا يزال الشعب الأمريكي منزعجًا ومذعورًا للغاية لأن رئيس الولايات المتحدة سمح لمنطاد تجسس أن يحوم فوق رؤوسنا لعدة أيام، فقد علموا بذلك في 28 يناير، الرئيس والبنتاغون، ولم يتصرفوا إلا بعد أيام.

وتابعت: سمحوا للصين بإحضار منطاد التجسس إلى مجالنا الجوي، واجتياز البلد بأكمله، والتجسس على جيشنا في القواعد العسكرية، ومصانع المواد الغذائية، والمدن، وبنيتنا التحتية بالكامل قبل أن يغادر، وأخيرًا أسقطوه.

مضايقات الجمهوريين لبايدن

وفي الواقع، تعرض جو بايدن لمضايقات من قبل العديد من الجمهوريين خلال خطابه عن حالة الاتحاد، حيث أطلقوا صيحات الاستهجان لمقاطعة خطابه.

وكان بايدن قد قال في خطابه: بالنسبة لأصدقائي الجمهوريين، يجب أن نتمكن من العمل معًا في الكونغرس، لدينا مهمة وعلينا إنجازها.

وعند هذه النقطة، أطلق العديد من الجمهوريين صيحات استهجان تشير إلى رفضهم لهذا الخطاب.