نائب جمهوري : المنطاد الصيني أسقط هيبة أمريكا

قال النائب بمجلس الشيوخ، ماركو روبيو، إن ظهور المنطاد الصيني كان مخططًا له عن قصد للظهور في المجال الجوي الأمريكي قبل أيام فقط من رحلة وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى الصين.

رسالة إلى العالم من بكين

وتابع أن المنطاد الصيني كان رسالة إلى العالم من بكين بأنهم لم يعودوا ينظروا إلى أمريكا على أنها قوة عظمى بعد الآن.

وتأتي هذه التصريحات وسط كشف جديد عن سقوط بالون تجسس صيني آخر في المحيط الهادئ قبالة سواحل هاواي قبل أربعة أشهر، وأخبر المسؤولون شبكة فوكس نيوز أن بالون آخر على الأقل حلق فوق أجزاء من تكساس وفلوريدا خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأصر ترامب على أن الحالة المبلغ عنها خلال فترة رئاسته لم تحدث، مدعيًا أنها معلومات مضللة من بايدن، قائلًا: لم يحدث هذا قط، لم يكن ليحدث أبدًا، كانت بكين تحترمنا بشدة تحت قيادتي.

وتابع: لم يحدث ذلك معنا أبدًا، وإذا حدث ذلك، فسنقوم بإسقاطه على الفور، إنها معلومات مضللة.

صرف الانتباه عن فشل بايدن

وفي غضون ذلك، قال رئيس المخابرات في مجلس النواب، مايك تيرنر، إن فريق بايدن يحاول صرف الانتباه عن قضية المنطاد وفشله في معالجتها من خلال تقديم إحاطة عن الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في مار إيه لاغو.

وانتقد روبيو رد إدارة بايدن على البالون قائلًا إن الرئيس كان يجب أن يخاطب الأمة على الفور على شاشة التلفزيون لإبلاغ الجمهور قبل أن يتم إسقاطه من قبل الجيش الأمريكي.