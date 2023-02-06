Icon

اتفاقية لتطوير البنية التحتية الرقمية بين داون تاون ووزارة الاتصالات Icon 3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم Icon ليب 2023 يستعرض أحدث حلول البنية التحتية لأنظمة المدفوعات Icon نائب جمهوري : المنطاد الصيني أسقط هيبة أمريكا Icon نتائج العرب ضد الفرق البرازيلية في مونديال الأندية Icon والد الإعلامي عبدالله التمياط في ذمة الله Icon الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23 Icon حقيقة فسخ يوفنتوس عقد بوغبا Icon شراكة استراتيجية بين أرامكو وزوم Icon وظائف شاغرة في مركز التعليم الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كان مخططًا لظهوره عن قصد 

نائب جمهوري : المنطاد الصيني أسقط هيبة أمريكا

2023-02-06 الساعة 6:40
نائب جمهوري : المنطاد الصيني أسقط هيبة أمريكا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قال النائب بمجلس الشيوخ، ماركو روبيو، إن ظهور المنطاد الصيني كان مخططًا له عن قصد للظهور في المجال الجوي الأمريكي قبل أيام فقط من رحلة وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى الصين.

رسالة إلى العالم من بكين

وتابع أن المنطاد الصيني كان رسالة إلى العالم من بكين بأنهم لم يعودوا ينظروا إلى أمريكا على أنها قوة عظمى بعد الآن.

قد يهمّك أيضاً
Img

اجتماع بين فرنسا وأستراليا لبحث أزمة الـ 56 مليار يورو الضائعين

Img

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الرياض

وتأتي هذه التصريحات وسط كشف جديد عن سقوط بالون تجسس صيني آخر في المحيط الهادئ قبالة سواحل هاواي قبل أربعة أشهر، وأخبر المسؤولون شبكة فوكس نيوز أن بالون آخر على الأقل حلق فوق أجزاء من تكساس وفلوريدا خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المنطاد الصيني تتضمن رسالة مهمة لأمريكا 

وأصر ترامب على أن الحالة المبلغ عنها خلال فترة رئاسته لم تحدث، مدعيًا أنها معلومات مضللة من بايدن، قائلًا: لم يحدث هذا قط، لم يكن ليحدث أبدًا، كانت بكين تحترمنا بشدة تحت قيادتي.

وتابع: لم يحدث ذلك معنا أبدًا، وإذا حدث ذلك، فسنقوم بإسقاطه على الفور، إنها معلومات مضللة.

المنطاد الصيني تتضمن رسالة مهمة لأمريكا 

صرف الانتباه عن فشل بايدن

وفي غضون ذلك، قال رئيس المخابرات في مجلس النواب، مايك تيرنر، إن فريق بايدن يحاول صرف الانتباه عن قضية المنطاد وفشله في معالجتها من خلال تقديم إحاطة عن الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في مار إيه لاغو.

وانتقد روبيو رد إدارة بايدن على البالون قائلًا إن الرئيس كان يجب أن يخاطب الأمة على الفور على شاشة التلفزيون لإبلاغ الجمهور قبل أن يتم إسقاطه من قبل الجيش الأمريكي.

المنطاد الصيني تتضمن رسالة مهمة لأمريكا 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة