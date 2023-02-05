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نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية

2023-02-05 الساعة 5:47
نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة سبيزيا ضد نابولي التي أُقيمت على ملعب “البرتو بيكو”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتحقيق الفريق الجنوبي لفوز هام بثلاثة أهداف دون رد.

خسارة سبيزيا ضد نابولي

وبدأت مباراة سبيزيا ضد نابولي بشكل سريع، وفرض الفريق الجنوبي سيطرته على مضيفه، إلا أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص وسط تألق دفاعي من أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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سبيزيا ضد نابولي
جانب من المباراة – المصدر @en_sscnapoli

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في هز الشباك بعد مرور دقيقتين فقط، عن طريق ركلة جزاء سددها، خفيتشا كفاراتسخيليا، ليُسيطر فريقه على المباراة.

وواصل الفريق الجنوبي سيطرته على اللعب، قبل أن ينجح فيكتور أوسيمين في تسجيل هدفين عند الدقيقتين 68 و73، لتنتهي المباراة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبيزيا بثلاثة أهداف دون رد.

سبيزيا ونابولي
جانب من المباراة – المصدر @en_sscnapoli

صدارة الدوري الإيطالي

ويُعد هذا الفوز هو الخامس على التوالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي منذ هزيمته الأولى ضد إنتر ميلان بهدف دون رد، كما أنه نجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل التعادل مرتين وخسارة واحدة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ورفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 56 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه إنتر ميلان.

نادي نابولي
لاعبو الفريق – المصدر @en_sscnapoli

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