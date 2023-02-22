نابولي يهزم فرانكفورت بثنائية في عقر داره

حقق الفريق الكروي الأول بنادي نابولي الإيطالي فوزًا ثمينًا خارج أرضه على نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

نابولي يفوز بثنائية

وكان النيجيري فيكتور أوسمين، أحرز الهدف الأول لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز فريق الجنوب الإيطالي من تقدمه بتسجيله الهدف الثاني عبر اللاعب الإيطالي جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء.

وحافظ فريق الجنوب الإيطالي على فوزه بنتيجة 2/ 0، ليقترب بقوة من الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

موعد مباراة العودة

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في إيطاليا يوم 15 مارس المقبل في ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”.

وفي مباراة أمس الأخرى في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، نجح ريال مدريد الإسباني في الفوز على ليفربول الإنجليزي في إنجلترا بخماسية مقابل هدفين.

وسيخوض نابولي مباراته المقبلة في الدوري الإيطالي مساء السبت المقبل في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت المملكة ضد فريق إمبولي في الجولة الـ24 من عمر المسابقة.

ويتواجد فريق الجنوب الإيطالي في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن نادي إنتر ميلان الوصيف.