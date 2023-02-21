ناجية تركية: لم يكن لدينا طعام لأيام لولا فريق الإنقاذ السعودي

وجهت مواطنة تركية الشكر والتقدير للقيادة وفريق الإنقاذ السعودي على توفير الإمدادات الغذائية والطبية بعد الزلزال المدمر التي تعرضت له بلادها.

شكر وتقدير

وقالت المواطنة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، “أنا شاكرة وممتنة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ومركز الملك سلمان للإغاثة، وكل الذي يعملون لصالح بلدي والفريق الطبي والهلال الأحمر السعودي والمتطوعين”.

وأضافت “لقد قاموا بعمل رائع في تغطية جميع المدن التي ضربها الزلزال.. لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن مشاعري.. كنا في الميدان لعشرة أيام منذ الزلزال فيما قاموا هم بتغطية جميع الأماكن”.

ولفتت إلى أنه كان هناك مساعدات إنسانية وفرق طبية و13 طائرة كل منها تحمل الكثير من المساعدات الإنسانية وتبلغ جميعها 500 طن.

جهود مضنية

وعبرت عن امتنانها لفريق الإنقاذ المكون من 95 شخصًا، حيث قاموا بعمل رائع، بالإضافة إلى تمتعهم بخبرة كبيرة ولديهم التجهيزات الكاملة من تقنيات ومعدات، فهم يقومون بعملهم تطوعًا ويتحدثون مع الجميع.

وأشارت إلى أن رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فهد العصيمي كان متواجدًا في كل مكان، قائلة “علي أن أشكره من أعماق قلبي وبالنيابة عن جميع الأتراك.. فكان متواجدًا في كل مكان، في المدن الصغيرة، والمركز يتحدث للأطفال”.

وأوضحت “لم يكن لدينا طعام في بداية الأيام، وفي اليوم الثالث كان لدينا فقط الخبز، ولم يكن هناك مطاعم تعمل في ذاك الوقت ولكنهم بفضل الله قاموا بعمل رائع ولم يذوقوا النوم أو حتى التوقف ليشربوا الماء من أجل احتضان كل الأتراك”.