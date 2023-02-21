Icon

السعودية تُودع مليار دولار وديعة بحساب البنك المركزي اليمني Icon النصر يرفض التفريط في نجمه من أجل مارسيلو Icon وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية Icon استهداف قناة عراقية بقنبلة يدوية بسبب حلقة المحتوى الهابط Icon ضبط شخصين في الرياض تشاجرا على أفضلية السير Icon تحت رعاية ولي العهد.. إطلاق كأس العلا للهجن بحوائز أكثر من 80 مليون ريال Icon وظائف شاغرة للجنسين في شركة النهدي Icon سمكة ضخمة تنتقم من صائدها بطريقتها الخاصة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة مارس 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكدت قيامهم بتغطية جميع أماكن الزلزال

ناجية تركية: لم يكن لدينا طعام لأيام لولا فريق الإنقاذ السعودي

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
ناجية تركية: لم يكن لدينا طعام لأيام لولا فريق الإنقاذ السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجهت مواطنة تركية الشكر والتقدير للقيادة وفريق الإنقاذ السعودي على توفير الإمدادات الغذائية والطبية بعد الزلزال المدمر التي تعرضت له بلادها.

شكر وتقدير

وقالت المواطنة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، “أنا شاكرة وممتنة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ومركز الملك سلمان للإغاثة، وكل الذي يعملون لصالح بلدي والفريق الطبي والهلال الأحمر السعودي والمتطوعين”.

وأضافت “لقد قاموا بعمل رائع في تغطية جميع المدن التي ضربها الزلزال.. لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن مشاعري.. كنا في الميدان لعشرة أيام منذ الزلزال فيما قاموا هم بتغطية جميع الأماكن”.

ولفتت إلى أنه كان هناك مساعدات إنسانية وفرق طبية و13 طائرة كل منها تحمل الكثير من المساعدات الإنسانية وتبلغ جميعها 500 طن.

جهود مضنية

وعبرت عن امتنانها لفريق الإنقاذ المكون من 95 شخصًا، حيث قاموا بعمل رائع، بالإضافة إلى تمتعهم بخبرة كبيرة ولديهم التجهيزات الكاملة من تقنيات ومعدات، فهم يقومون بعملهم تطوعًا ويتحدثون مع الجميع.

وأشارت إلى أن رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فهد العصيمي كان متواجدًا في كل مكان، قائلة “علي أن أشكره من أعماق قلبي وبالنيابة عن جميع الأتراك.. فكان متواجدًا في كل مكان، في المدن الصغيرة، والمركز يتحدث للأطفال”.

وأوضحت “لم يكن لدينا طعام في بداية الأيام، وفي اليوم الثالث كان لدينا فقط الخبز، ولم يكن هناك مطاعم تعمل في ذاك الوقت ولكنهم بفضل الله قاموا بعمل رائع ولم يذوقوا النوم أو حتى التوقف ليشربوا الماء من أجل احتضان كل الأتراك”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن
السعودية اليوم

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر...

السعودية اليوم
نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية
الرياضة

نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية

الرياضة
فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في...

الرياضة
لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل افتتاحه
السعودية اليوم

لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل...

السعودية اليوم
وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا المدمر
العالم

وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا...

العالم
الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية
الرياضة

الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق...

الرياضة
وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن

وظائف
الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب...

السعودية اليوم