ناجية من زلزال تركيا توزع 700 وجبة يوميًّا

وزعت ناجية تركية من الزلزال تدعى شمسي هنجر، وجبات لقرابة 700 من المنكوبين في ولاية قهرمان مرعش.

700 وجبة

ووفقًا لوسائل إعلام تركية تقوم السيدة بتوزيع الطعام يوميًّا لـ 700 منكوب وكوادر البحث والإنقاذ في الولاية، وذلك بمساعدة ابنتها وزوجها، من أموالها الخاصة.

وتمكنت السيدة لاحقًا، من التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم لها ومساعدتها.

إمكانيات شخصية

وكانت الناجية هنجر، قدمت الطعام لقرابة 50 شخصًا بإمكاناتها الشخصية، خلال اليوم الأول للزلزال، لكن في الأيام التالية تمكنت من تقديم الطعام لـ200 شخص، بإمكاناتها الشخصية أيضًا، وفقًا لوكالة الأناضول.

وتسبب زلزالا 6 فبراير اللذان ضربا تركيا وسوريا بقوة 7.8 و7.6 درجات على التوالي، في أن تنقسم قرية تركية كان يسكنها نحو ألف شخص إلى نصفين، وتحرك كل نصف عن الآخر عشرات الأمتار.

شطر قرية نصفين

وبحسب قناة تي آر تي التركية، قال أحد سكان قرية ديميركوبرو في ولاية هاتاي: انخفضت البيوت تحت الأرض، مضيفًا: كانت الأرض فعليًّا ترتفع وتنخفض.

وأكد سكان القرية أن الزلزال تسبب باندفاع كميات من المياه من تحت الأرض التي انخفضت 30 مترًا في مواقع عديدة، وعن ذلك قال مراد يار، عامل بناء في القرية: إن الأرض بدت وأنها كانت تقفز والمياه تتدفق بسرعة.

وأضاف يار: اتجه السكان لمكان التجمع الذي حددته السلطات سابقًا لمثل هذه الكوارث، إلا أن المكان لم ينجُ أيضًا من الزلزال، فقلت في نفسي، انتهى الأمر، لقد هلكنا.