نادي الاتحاد يفتقد حمدالله ضد الاتفاق

يغيب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراته المقبلة ضد نظيره الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

غياب عبدالرزاق حمدالله

وأكدت تقارير غياب عبدالرزاق حمدالله عن مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، بسبب الإصابة، حيث لم يشارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية خلال الثلاثة أيام الماضية، ما يصعب مشاركته.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع “تويتر”، مع غياب عبدالرزاق حمدالله عن نادي الاتحاد، حيث تمنت عودته سريعًا للمشاركة في المباريات، فيما أبدى البعض الآخر تخوفه من غيابه، خاصة أنه من الركائز الأساسية ولا يغيب عن التهديف.

نادي الاتحاد يواجه الاتفاق

على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الاتحاد عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم غد الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع نادي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثاني.