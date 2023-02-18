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نادي الخليج يطمح لمواصلة انتفاضته على ملعبه

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
نادي الخليج يطمح لمواصلة انتفاضته على ملعبه
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواصلة نتائجه الإيجابية على ملعبه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة ضمك اليوم.

الخليج ضد ضمك

ويلعب الخليج ضد ضمك عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

نادي الخليج يسعى للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج للظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز أمام ضمك اليوم خاصة أنه ظهر بشكل مميز في آخر مباراتين على ملعبه، وتجاوز الوحدة بنتيجة 3/2، والرائد بثلاثة أهداف دون رد.

ضمك والخليج

 

وسبق أن لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مباراة واحدة أمام ضمك، كانت في الدور الأول من دوري روشن السعودي هذا الموسم، وانتهت بفوز فارس الشمال بهدفين مقابل هدف.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إحصائية مميزة في الموسم الحالي، حيث إنه أحد فريقين سجلا العدد الأعلى من الأهداف الرئيسية بـ6 أهداف، فيما يُعد الخليج أحد فريقين لم يسجلا أي هدف رأسي حتى الآن.

نادي الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl

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