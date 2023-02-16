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لعدم إيجاد دليل ملموس

نادي برشلونة يفلت من العقوبة في قضية الفساد!

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
نادي برشلونة يفلت من العقوبة في قضية الفساد!
المواطن - فريق التحرير

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أكدت تقارير صحافية، أنه من غير المرجح أن يتم معاقبة نادي برشلونة، بسبب مزاعم دقعه أكثر من مليون جنيه إسترليني، لنائب الرئيس السابق للجنة حكام الدوري الإسباني.

التورط في قضية فساد

وأشارت تقارير، اليوم الخميس، إلى أن برشلونة يخضع للتحقيق من قبل وحدة النزاهة، بشأن مدفوعات مزعومة تم دفعها عبر 3 مواسم لشركة “DASNIL 95”.

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Barcelona
لاعبو برشلونة – المصدر @gsaksa

وأضافت التقارير: “هذه الشركة مملوكة من قبل المسؤول السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، خلال فترة رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو لنادي برشلونة”.

ويُزعم أن نيجريرا، الذي أصبح نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام بعد اعتزاله، حصل على حوالي 532 ألف يورو في العام 2016، وحوالي 541 ألف يورو في العام 2017، ثم حوالي 318 ألف يورو أخرى في العام 2018.

رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو
بارتوميو

نادي برشلونة لن يُعاقب

وذكرت صحيفة “آس”: “من غير المتوقع معاقبة نادي برشلونة، حيث يصعب على المحققين إيجاد “دليل ملموس”، على استفادة الفريق من قرارات التحكيم.

وأضافت: “يزعم مكتب المدعي العام، أن هذه المدفوعات قد تمت من قبل برشلونة إلى DASNIL 95، مع تقرير من وكالة الضرائب الإسبانية، التي تحقق في الشركة، مدعيا أنهم يريدون التأكد من أن كل شيء كان محايدًا”.

وجاء في ختام التقرير: “إذا اكتشف المحققون “دليلًا ملموسًا” على تفضيل برشلونة في قرارات الحكام، فسيكون ذلك انتهاكًا للمادة 75 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الملكي الإسباني، وتتراوح العقوبات من خصم النقاط إلى الإقصاء من المسابقة”.

Barcelona
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

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