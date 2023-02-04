نتائج الفرق السعودية ضد العرب بكأس العالم للأندية

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الوداد المغربي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2022، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.

مواجهة قوية بكأس العالم للأندية

ويحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله مواجهة الهلال ضد الوداد، اليوم السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن مواجهات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مونديال الأندية بصفته بطلًا للنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فيما يلعب الوداد في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

مواجهات الفرق السعودية ضد العرب

وتعود أول مواجهة بين فريق سعودي وآخر مغربي في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في البرازيل عام 2000، حيث لعب النصر ضد الرجاء البيضاوي المغربي، وفاز العالمي بنتيجة 4/3.

ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري في نسخة عام 2005 في اليابان، وفاز العميد بهدف دون رد سجله محمد نور، واصطدم الهلال بالترجي التونسي عام 2019 في قطر، ونجح الزعيم في الفوز بهدف أحرزه بافيتيمبي غوميز.

وفي نسخة مونديال الأندية الماضية التي أُقيمت في الإمارات، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الجزيرة في الدور الثاني، وفاز بنتيجة 6/1، واصطدم بالأهلي المصري في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وخسر الزعيم برباعية نظيفة.