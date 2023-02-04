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قبل مباراة الهلال والوداد المغربي

نتائج الفرق السعودية ضد العرب بكأس العالم للأندية

2023-02-04 الساعة 12:10
نتائج الفرق السعودية ضد العرب بكأس العالم للأندية
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الوداد المغربي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2022، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.

مواجهة قوية بكأس العالم للأندية

ويحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله مواجهة الهلال ضد الوداد، اليوم السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن مواجهات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

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ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مونديال الأندية بصفته بطلًا للنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فيما يلعب الوداد في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية
كأس البطولة

مواجهات الفرق السعودية ضد العرب

وتعود أول مواجهة بين فريق سعودي وآخر مغربي في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في البرازيل عام 2000، حيث لعب النصر ضد الرجاء البيضاوي المغربي، وفاز العالمي بنتيجة 4/3.

كأس العالم للأندية
كأس البطولة

ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري في نسخة عام 2005 في اليابان، وفاز العميد بهدف دون رد سجله محمد نور، واصطدم الهلال بالترجي التونسي عام 2019 في قطر، ونجح الزعيم في الفوز بهدف أحرزه بافيتيمبي غوميز.

الاتحاد والأهلي المصري
جانب من مباراة الاتحاد والأهلي

وفي نسخة مونديال الأندية الماضية التي أُقيمت في الإمارات، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الجزيرة في الدور الثاني، وفاز بنتيجة 6/1، واصطدم بالأهلي المصري في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وخسر الزعيم برباعية نظيفة.

الهلال والأهلي المصري

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