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ضمن منافسات دوري روشن

نتائج النصر على ملعب ضمك

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
نتائج النصر على ملعب ضمك
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة ضمك ضد النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفرق لتحقيق الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

العالمي ضيفًا على ضمك

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد النصر عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

النصر - دوري روشن
لاعبو العالمي – المصدر @SPL

النصر يسعى للفوز

وسبق أن لعب ضمك ضد النصر 7 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مرة، وتعادلا في مباراتين.

النصر وضمك
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وتُعد مباراة اليوم هي الرابعة التي يزور فيها العالمي ملعب ضمك في الدوري السعودي للمحترفين، وكانت البداية في الدور الثاني لموسم 2019/ 2020، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على ضمك في الدور الثاني لموسم 2020/ 2021، وخسر العالمي بنتيجة 3/2، ونجح الأصفر في تحقيق الفوز الأول على ملعب المحالة في الدور الثاني بالموسم الماضي بهدفين دون رد.

ضمك ضد النصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
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