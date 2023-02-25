نتائج النصر على ملعب ضمك

تترقب الجماهير مباراة ضمك ضد النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفرق لتحقيق الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

العالمي ضيفًا على ضمك

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد النصر عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

النصر يسعى للفوز

وسبق أن لعب ضمك ضد النصر 7 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مرة، وتعادلا في مباراتين.

وتُعد مباراة اليوم هي الرابعة التي يزور فيها العالمي ملعب ضمك في الدوري السعودي للمحترفين، وكانت البداية في الدور الثاني لموسم 2019/ 2020، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على ضمك في الدور الثاني لموسم 2020/ 2021، وخسر العالمي بنتيجة 3/2، ونجح الأصفر في تحقيق الفوز الأول على ملعب المحالة في الدور الثاني بالموسم الماضي بهدفين دون رد.