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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

نتائج الهلال ضد الفرق الإماراتية بالأدوار الإقصائية

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
نتائج الهلال ضد الفرق الإماراتية بالأدوار الإقصائية
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، للظهور بشكل مميز ضد شباب أهلي دبي الإماراتي، وتحقيق الفوز في مباراة الغد بدوري أبطال آسيا.

مواجهة قوية غدًا

ويلعب الهلال ضد شباب أهلي دبي الإماراتي، يوم غد الاثنين عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، على استاد الجنوب في الدوحة.

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لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الهلال أمام الأندية الإماراتية

وتُعد مباراة الهلال ضد شباب أهلي دبي هي السادسة للأزرق أمام الأندية الإماراتية في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا منذ مسماها الحالي عام 2003، وتتسم المواجهات السابقة بالندية، حيث فاز الزعيم 3 مرات وخسر مرتين.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي
جانب من مباراة سابقة ضد شباب الأهلي

ونجح الزعيم في إقصاء بني ياس من الدور ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا 2012، وأطاح بالفريق الأول لكرة القدم بنادي العين من الدور نصف النهائي في 2014، والدور ربع النهائي نسخة عام 2017.

على الجانب الآخر، تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للإقصاء مرتين، الأولى في الدور ربع النهائي عام 2007 أمام الوحدة، والثانية ضد شباب أهلي دبي ضمن منافسات الدور نصف النهائي بنسخة 2015.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي
جانب من مباراة سابقة ضد شباب الأهلي

المواجهة السادسة

وسبق أن لعب الزعيم ضد شباب أهلي دبي 5 مرات من قبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين، وخسر مرة واحدة فقط.

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