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ضمن منافسات دوري الأبطال

نتائج الهلال ضد الفرق القطرية بالأدوار الإقصائية

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
نتائج الهلال ضد الفرق القطرية بالأدوار الإقصائية
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في دوري أبطال آسيا 2022، والتأهل إلى المباراة النهائية على حساب الدحيل القطري.

مواجهة قوية اليوم

ويصطدم الزعيم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل على استاد الثمامة، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد صعد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما تأهل الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الهلال أمام الأندية القطرية

ولعب الزعيم أمام الفرق القطرية 6 مرات في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا بالنظام الحديث منذ عام 2003، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مريتن.

الهلال ضد الدحيل
جانب من مباراة سابقة للهلال والدحيل

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الإطاحة بالغرافة في 2010، الدحيل من ربع نهائي نسخة عام 2015، كما صعد على حساب السد مرتين، الأولى في ربع نهائي 2014، والثانية في الدور نصف النهائي في 2019.

مباراة الهلال والسد 2019
جانب من مباراة للهلال والسد في 2019

وودع الهلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا عام 2009 من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا بعد خسارته ضد أم صلال، فيما خسر في ثمن نهائي نسخة 2013 أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل.

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