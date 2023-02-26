نتائج الهلال ضد الفرق القطرية بالأدوار الإقصائية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في دوري أبطال آسيا 2022، والتأهل إلى المباراة النهائية على حساب الدحيل القطري.

مواجهة قوية اليوم

ويصطدم الزعيم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل على استاد الثمامة، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد صعد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما تأهل الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

الهلال أمام الأندية القطرية

ولعب الزعيم أمام الفرق القطرية 6 مرات في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا بالنظام الحديث منذ عام 2003، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مريتن.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الإطاحة بالغرافة في 2010، الدحيل من ربع نهائي نسخة عام 2015، كما صعد على حساب السد مرتين، الأولى في ربع نهائي 2014، والثانية في الدور نصف النهائي في 2019.

وودع الهلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا عام 2009 من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا بعد خسارته ضد أم صلال، فيما خسر في ثمن نهائي نسخة 2013 أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل.