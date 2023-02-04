نتائج الهلال في أول مباراة له بـ كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الكروي الأول بـ الهلال لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي بطل إفريقيا عصر الغد السبت في دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك أزرق الرياض للمرة الثالثة في مونديال الأندية حيث شارك من قبل في نسختي 2019 و2021.

ما حققه الهلال في مباراته الأولى

وفاز أزرق الرياض في أول مباراة له في نسخة 2019 وكانت أمام نادي الترجي التونسي بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز آنذاك، بينما في نسخة 2021، فاز الأزرق في مباراته الأولى على الجزيرة الإماراتي بسداسية مقابل هدف، حيث سجل لأزرق الرياض كل من كنو وماثيوس بيريرا وسالم الدوسري وموسى ماريجا وكاريلو وإيجالو.

وأنهى الفريق الكروي الأول بـ الهلال، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة نادي الوداد.

وقام المدرب الأرجنتيني رامون دياز بتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، كما تم تطبيق عدد من التدريبات اللياقية.