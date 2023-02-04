نتائج الهلال في أول مباراة له بـ كأس العالم للأندية تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الباحة التأمينات توضح آلية توزيع المعاش على المستحقين جارسيا: رونالدو لم يكن سعيدًا بأداء النصر خريجة صيدلة تشكو مضايقات مديرها: تقدمت بشكاوى دون جدوى أرقام رونالدو أمام الفتح تحذيرات من استخدام قطرات العين المرطبة EzriCare إغلاق خدمات مجانية يقدمها تويتر بداية من 9 فبراير وليد الفراج : النصر متوتر ورونالدو لا يتعاون أحد معه ! الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة الوداد المغربي
يستعد الفريق الكروي الأول بـ الهلال لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي بطل إفريقيا عصر الغد السبت في دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.
ويشارك أزرق الرياض للمرة الثالثة في مونديال الأندية حيث شارك من قبل في نسختي 2019 و2021.
وفاز أزرق الرياض في أول مباراة له في نسخة 2019 وكانت أمام نادي الترجي التونسي بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز آنذاك، بينما في نسخة 2021، فاز الأزرق في مباراته الأولى على الجزيرة الإماراتي بسداسية مقابل هدف، حيث سجل لأزرق الرياض كل من كنو وماثيوس بيريرا وسالم الدوسري وموسى ماريجا وكاريلو وإيجالو.
وأنهى الفريق الكروي الأول بـ الهلال، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة نادي الوداد.
وقام المدرب الأرجنتيني رامون دياز بتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، كما تم تطبيق عدد من التدريبات اللياقية.
وفي حال نجح الأزرق في الفوز على الوداد، فإن حالة عدم الرضا على المدرب الأرجنتيني رامون دياز سوف تقل إلا في حال ودع مونديال الأندية، فإن الإقالة ستكون مصير دياز الذي تولى تدريب الهلال في فبراير من العام الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.