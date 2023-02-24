نتائج قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، عن مواجهة قوية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث سيصطدم بفريق إسباني جديد بعد برشلونة.

مانشستر يونايتد يواجه ريال بيتيس

وأُقيمت قرعة الدوري الأوروبي، قبل قليل، وأسفرت عن مواجهة قوية للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، حيث سيصطدم بريال بيتيس بطل كأس ملك إسبانيا الموسم الرياضي الماضي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد قد نجح في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد تعادل ضد برشلونة بنتيجة 2/2 ذهابًا، والفوز على أرضه إيابًا بهدفين مقابل هدف.

قرعة الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تُقام مباريات ذهاب الدوري ثمن النهائي من الدوري الأوروبي، يوم الخميس الموافق 9 مارس، على أن تكون مواجهات الإياب بعد أسبوع.

وجاءت جميع مواجهات ثمن النهائي كالتالي؛ يونيون برلين وسانت جاليس البلجيكي، إشبيلية ضد فنربخشة، يوفنتوس أمام فرايبورج، باير ليفركوزن وفرينسفاروش المجري، ومانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس.

ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونة بنظيره آرسنال الإنجليزي، ويواجه روما فريق ريال سوسيداد، فيما يلعب فينورد الهولندي ضد شاختار دونتسيك.