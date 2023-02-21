Icon

رئيس واس لـ”المواطن”: التحول الرقمي سمة العصر ودعم المواهب الإعلامية ضرورة Icon تأسيس الدرعية نقطة تحول في تاريخ الدعوة السعودية Icon القوات البرية تختتم تمرين الكاسح 4 مع باكستان Icon عبدالله بن زايد يتفقد جناح وزارة الداخلية في أيدكس 2023 Icon المرور: يحظر على قائدي الدراجات الآلية الدخول بين المسارات Icon يوم التأسيس فرصة وطنية لاسترجاع ذاكرة 3 قرون من البطولات Icon تعاون ثلاثي لاستخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه Icon لحظة ولادة أم بشهرها الثامن أثناء زلزال تركيا Icon كن مذيعًا تستقبل أكثر من 200 شاب وشابة في يومها الأول Icon تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تقام بنظام التجمع في قطر

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب عن مواجهة الهلال لنادي فولاذ الإيراني، ومواجهة الشباب لنادي الدحيل القطري.

وأُقيمت القرعة اليوم على ملعب الثمامة بقطر، حيث تُقام مباريات الأدوار الإقصائية في الدوحة بنظام التجمع.

قد يهمّك أيضاً
مشروع المربع الجديد.. تجربة استثنائية ملهمة ويوفر آلاف فرص العمل

مشروع المربع الجديد.. تجربة استثنائية ملهمة ويوفر آلاف فرص العمل

رئيس الوفد السعودي لأردوغان: توجيهات الملك سلمان أن نكون معكم أينما تكونون

رئيس الوفد السعودي لأردوغان: توجيهات الملك سلمان أن نكون معكم أينما تكونون

مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وتنطلق مباريات ربع نهائي البطولة الآسيوية بعد غد الخميس، حيث يلعب الشباب ضد الدحيل في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الثمامة، بينما يلعب فولاذ الإيراني ضد نادي الهلال في الـ9 من مساء بعد غد على ملعب الجنوب.

وكانت مباريات دور الـ16 في البطولة الآسيوية، انطلقت أول أمس حيث فاز الدحيل على الريان القطري بركلات الجزاء الترجيحية وتأهل لدور الـ8، بينما تأهل الشباب على حساب فريق ناساف الأوزبكي بنتيجة هدفين دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز نادي فولاذ على الفيصلي بهدف دون رد، بينما فاز الهلال على شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثية مقابل هدف.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال بطل آخر نسخة

وكان نادي الهلال تُوج بنسخة 2021 في دوري أبطال آسيا، ليحصد اللقب الرابع في تاريخه، بعد الفوز على نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت يوم 23 نوفمبر من عام 2021 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وشارك الهلال في نسخة مونديال الأندية عام 2022، حاصدًا الميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن
السعودية اليوم

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر...

السعودية اليوم
نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية
الرياضة

نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية

الرياضة
فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في...

الرياضة
لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل افتتاحه
السعودية اليوم

لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل...

السعودية اليوم
وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا المدمر
العالم

وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا...

العالم
الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية
الرياضة

الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق...

الرياضة
وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن

وظائف
الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب...

السعودية اليوم