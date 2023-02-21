نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب عن مواجهة الهلال لنادي فولاذ الإيراني، ومواجهة الشباب لنادي الدحيل القطري.

وأُقيمت القرعة اليوم على ملعب الثمامة بقطر، حيث تُقام مباريات الأدوار الإقصائية في الدوحة بنظام التجمع.

مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وتنطلق مباريات ربع نهائي البطولة الآسيوية بعد غد الخميس، حيث يلعب الشباب ضد الدحيل في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الثمامة، بينما يلعب فولاذ الإيراني ضد نادي الهلال في الـ9 من مساء بعد غد على ملعب الجنوب.

وكانت مباريات دور الـ16 في البطولة الآسيوية، انطلقت أول أمس حيث فاز الدحيل على الريان القطري بركلات الجزاء الترجيحية وتأهل لدور الـ8، بينما تأهل الشباب على حساب فريق ناساف الأوزبكي بنتيجة هدفين دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز نادي فولاذ على الفيصلي بهدف دون رد، بينما فاز الهلال على شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثية مقابل هدف.

الهلال بطل آخر نسخة

وكان نادي الهلال تُوج بنسخة 2021 في دوري أبطال آسيا، ليحصد اللقب الرابع في تاريخه، بعد الفوز على نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت يوم 23 نوفمبر من عام 2021 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وشارك الهلال في نسخة مونديال الأندية عام 2022، حاصدًا الميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.