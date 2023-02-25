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اختبارات أجراها باحثون في جامعة جورجيا

نتائج مُبشرة أظهرها اللقاح البخاخ لمكافحة كورونا

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
نتائج مُبشرة أظهرها اللقاح البخاخ لمكافحة كورونا
المواطن - فريق التحرير

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حقق لقاح ضد كوفيد-19 على شكل بخاخ للأنف، نتائج مبشرة في اختبارات أجراها باحثون من جامعة جورجيا الأمريكية.

اللقاحات المعززة

وأشارت الإحصائيات إلى أن اللقاحات المعززة المستخدمة حاليًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة تقلل من الالتهابات المرتبطة بكوفيد-19 بنسبة 43% لدى الأشخاص الذين يبلغون 65 عامًا أو أقل خلال نفس الفترة الزمنية تقريبًا التي يوفر فيها البخاخ حماية بنسبة 86%، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقلل البخاخ خطر الإصابة بعدوى كوفيد-19 المصحوبة بأعراض، بنسبة وصلت إلى 86 % لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح كجرعة معززة.

تنشيط الخلايا المناعية

ووفق الباحثين، فإن البخاخ الذي لا يزال قيد الاختبار، أثبت حتى الآن أنه أكثر فعالية من الجرعات المنشطة التي يتم إعطاؤها كحقن.

وقال الباحثون، إن اللقاحات التي تؤخذ عن طريق الأنف على شكل بخاخ جاءت بنتائج مميزة، لقدرتها على تنشيط الخلايا المناعية في الأغشية المخاطية التي تبطن تجاويف الأنف والفم حيث يدخل الفيروس التاجي أولا إلى الجسم عبر هذه المنافذ.

تطوير اللقاح

وطورت اللقاح البخاخ شركة “بلو ليك للتكنولوجيا الحيوية” الأمريكية، ويركز على الحماية المناعية في الشعب الهوائية العليا.

ويضع البخاخ الأجسام المضادة القوية في الخطوط الأمامية مباشرة بوجه الفيروس التاجي.

تقنية البخاخ

وتعتمد تقنية اللقاح البخاخ على نوع من فيروسات نظير الإنفلونزا تم ترميزه باستخدام بروتين “سبايك”، لتدريب جهاز المناعة على التعرف عليه ومكافحته.

بمجرد استنشاق محتويات اللقاح، تتكاثر أجزاء صغيرة من فيروس نظير الإنفلونزا داخل تجويف ليؤدي إلى استجابة مناعية دون إصابة الشخص بالمرض.

 

 

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