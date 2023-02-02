نجاة 3 أستراليين من موت محقق بفضل صندوق عائم

نجا 3 رجال من الموت المحقق على بعد حوالي 17 كيلومترًا من شاطئ مدينة ألباني في جنوب غرب أستراليا، بفضل صندوق مبرد محمول.

التفاصيل

وفي التفاصيل، انقلب قارب به 3 رجال في المياه الخطيرة خلال رحلة صيد صباحية، وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

وبحسب الصحيفة، انقلب القارب قبالة ساحل جزيرة إكليبس، لكن لحسن حظهم، كانوا قادرين على إبلاغ خدمات الطوارئ بأنهم في خطر من خلال لاسلكي.

وأظهر لقطات فيديو نشرتها هيئة السلامة البحرية الأسترالية (AMSA) الرجال يتشبثون بالحبل حول صندوق المبرد بينما تقذفهم الأمواج البحرية.

انقلاب قارب

ونجحت كل من قوات الإنقاذ الألباني وهيئة السلامة البحرية الأسترالية من تحديد موقع الرجال بين البحار الهائجة بفضل إرسال إشارات حددت موقعهم الدقيق في البحر .