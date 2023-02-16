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نجاحات طبية متواصلة بعد فصل التوأم السيامي اليمني وصور تذكارية للفريق Icon ضبط 20 مخالفًا استغلوا الرواسب بالرياض والمدينة المنورة Icon أكثر الفرق تنفيذًا للركنيات بدوري روشن Icon عقوبات أوروبية على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري Icon أنشيلوتي يرفض التعليق على أزمة نادي برشلونة Icon البنك المركزي السعودي يُرخص لشركة ماني Icon فيصل بن بندر عن مشروع المربع: خصائص نوعية وتطوير لمستقبل العاصمة Icon متابعة أول حالة مصابة في غازي عنتاب من الرياض بالعيادة الافتراضية Icon إنستغرام تتخلص من التسوق المباشر Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4 مليارات ريال Icon

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عدد الحالات التي أجرتها المملكة وصلت لـ 55

نجاحات طبية متواصلة بعد فصل التوأم السيامي اليمني وصور تذكارية للفريق

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٩ مساءً
نجاحات طبية متواصلة بعد فصل التوأم السيامي اليمني وصور تذكارية للفريق
المواطن - فريق التحرير

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التقط الفريق الطبي بقيادة الدكتور علي الربيعة صورًا تذكارية بعد نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني” سلمان وعبدالله” لتصل عدد العمليات لمثل هذه الحالات لـ 55 حالة.

وبحسب ما ذكر مراسل”قناة الإخبارية” فإن آخر التحديثات للفريق الطبي تشير إلى استقرار الحالة حيث أزيلت أنبوبة الأكسجين وفيما يشعر الطفلان بما حولهما.

وعقب انتهاء العملية التقط الفريق الطبي صورًا تذكارية بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من إقفال العملية وترميم الجروح، والتي أوضحت استقرار الحالة عملية الفصل، وسط شعور للطفلين بالنظر للجميع من حولهما.

أكد الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني “سلمان وعبدالله”.

وقال الربيعة “الآن تم فصل التوأم السيامي اليمني “سلمان وعبد الله” ويرقد كل منهما في سرير منفصل لأول مرة في حياتهما”، ونشكر قيادتنا لدعم هذا النجاح الكبير، وهذه العملية تعد الـ 55 في المملكة، منذ عام 1990، ولا ننسى أن خلفه فريقاً سعودياً.

نجاح كبير

وأضاف د. عبدالله الربيعة، أن هذه هي العملية الثامنة للتوائم السيامية من كل محافظات اليمن.

وأضاف أن المملكة أجرت 55 عملية فصل للتوائم السيامية منذ عام 1990، لافتاً إلى أن المملكة الآن قيمت أكثر من 127 حالة من 23 دولة، وفصلت 55 حالة بما فيها هذه الحالة، التي تجرى على 6 مراحل شارك فيها 35 من المختصين في جراحة التوائم الملتصقة.

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