نجاحات طبية متواصلة بعد فصل التوأم السيامي اليمني وصور تذكارية للفريق

التقط الفريق الطبي بقيادة الدكتور علي الربيعة صورًا تذكارية بعد نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني” سلمان وعبدالله” لتصل عدد العمليات لمثل هذه الحالات لـ 55 حالة.

وبحسب ما ذكر مراسل”قناة الإخبارية” فإن آخر التحديثات للفريق الطبي تشير إلى استقرار الحالة حيث أزيلت أنبوبة الأكسجين وفيما يشعر الطفلان بما حولهما.

فيديو | مراسل #الإخبارية سليمان الجبر: نهاية ناجحة لعملية فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان و عبدالله"#نشرة_النهار pic.twitter.com/kYCzD7QUPD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2023

وعقب انتهاء العملية التقط الفريق الطبي صورًا تذكارية بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من إقفال العملية وترميم الجروح، والتي أوضحت استقرار الحالة عملية الفصل، وسط شعور للطفلين بالنظر للجميع من حولهما.

فيديو | نجاحات طبية متواصلة.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان و عبدالله"#الإخبارية pic.twitter.com/dBXYw3zvKK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2023

أكد الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني “سلمان وعبدالله”.

وقال الربيعة “الآن تم فصل التوأم السيامي اليمني “سلمان وعبد الله” ويرقد كل منهما في سرير منفصل لأول مرة في حياتهما”، ونشكر قيادتنا لدعم هذا النجاح الكبير، وهذه العملية تعد الـ 55 في المملكة، منذ عام 1990، ولا ننسى أن خلفه فريقاً سعودياً.

نجاح كبير

وأضاف د. عبدالله الربيعة، أن هذه هي العملية الثامنة للتوائم السيامية من كل محافظات اليمن.

وأضاف أن المملكة أجرت 55 عملية فصل للتوائم السيامية منذ عام 1990، لافتاً إلى أن المملكة الآن قيمت أكثر من 127 حالة من 23 دولة، وفصلت 55 حالة بما فيها هذه الحالة، التي تجرى على 6 مراحل شارك فيها 35 من المختصين في جراحة التوائم الملتصقة.