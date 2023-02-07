نجاح تثبيت كسر معقد في الحوض لمريض ستيني بمستشفى الدرعية

أوضحت “الصحة” أن فريقاً طبياً متخصصاً في قسم العظام في مستشفى الدرعية عضو تجمع الرياض الصحي الثالث تمكن من تثبيت كسر معقد في العظم العجزي في منطقة الحوض للمريض.

عودة الحركة للمريض

وقالت الوزارة إنه تم إرجاع، وتثبيت الخلع في المفصل العجزي الحرقفي لمريض في العقد السادس من العمر عن طريق وضع مسامير طبية باستخدام الأشعة التداخلية.

وأشارت “الصحة” إلى أنه الطريقة المثلى لعلاج مثل هذه الكسور، هي تثبيت الكسر بالطريقة المغلقة لتسهيل تأهيل المريض ومساعدته على التحرك بشكل أسرع، موضحة أن الإجراء يتم عن طريق فتحة في الجلد من 2 إلى 3 سم تحت التخدير العام.