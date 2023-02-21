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كانت تعاني من أورام ليفية متعددة

نجاح عملية ولادة بالمدينة المنورة بعد 13 عامًا دون إنجاب

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ مساءً
نجاح عملية ولادة بالمدينة المنورة بعد 13 عامًا دون إنجاب
المواطن - واس

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نجح فريق طبي مختص في جراحة النساء والتوليد بمستشفى أحد بالمدينة المنورة من إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة حامل في الشهر الثامن, وتعاني من أورام ليفية متعددة, وبفضل الله وضعت طفلاً بصحة جيدة بعد 13 عاماً من تأخر الإنجاب.

أورام ليفية

وبيّن تجمّع المدينة المنورة الصحّي، أنه تم تقييم حالة المريضة التي أجريت لها سابقاً لعملية تدخل إشعاعي للتخلص من الأورام, وأجريت لها فحوصات طبية عن طريق الأشعة المغناطيسية, وتبيّن وجود 4 أورام ليفية كبيرة الحجم ما بين 15-20 سم, ورغم خطورة الحالة, فقد تكلّلت العملية بالنجاح بفضل الله.

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وقدّم مستشفى أحد عضو تجمّع المدينة الصحي خدمات طبية متكاملة لـ 62068 مراجعاً خلال العام الماضي 2022م عن طريق العيادات الخارجية للمستشفى, فيما استقبل قسم الطوارئ 86389 مراجعاً.

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