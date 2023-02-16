نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله

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أكد الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني “سلمان وعبدالله”.
فيديو | د. عبدالله الربيعة لـ #الإخبارية: الآن تم فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبد الله" ويرقد كل منهما في سرير منفصل لأول مرة في حياتهما#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/PgslroNKrK
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) February 16, 2023
وقال الربيعة “الآن تم فصل التوأم السيامي اليمني “سلمان وعبد الله” ويرقد كل منهما في سرير منفصل لأول مرة في حياتهما”، ونشكر قيادتنا لدعم هذا النجاح الكبير، وهذه العملية تعد الـ 55 في المملكة، منذ عام 1990، ولا ننسى أن خلفه فريقاً سعودياً.
وأضاف د. عبدالله الربيعة، أن هذه هي العملية الثامنة للتوائم السيامية من كل محافظات اليمن.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية أجرت 55 عملية فصل للتوائم السيامية منذ عام 1990، لافتاً إلى أن المملكة الآن قيمت أكثر من 127 حالة من 23 دولة، وفصلت 55 حالة بما فيها هذه الحالة، التي تجرى على 6 مراحل شارك فيها 35 من المختصين في جراحة التوائم الملتصقة.
فيديو | د. عبدالله الربيعة لـ #الإخبارية: نشكر قيادتنا لدعم هذا النجاح الذي يعد 55 ولا ننسى أن خلفه فريقًا سعوديًّا pic.twitter.com/Tt3CJA6Eg4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2023