نجاح لافت للمنتدى السعودي للإعلام بحضور أكثر من 10 آلاف زائر

كما حاور المنتدى في يومه الأول صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، تبعه جلسة حوارية مع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ثم جلسة مع وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في جهات عدة.

واستضاف المنتدى الذي نظمته هيئة الصحفيين بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون عدداً من المسؤولين عن القطاعات الإعلامية في دول عدة، وكذلك خبراء أجانب وسفراء دول.

وسلّط خبراء إعلاميون ومختصون الضوء على أساليب وأدوات حضور النخب في الإعلام الرقمي الجديد، وتأثير هذا النوع من الإعلام عليهم، متطرقين إلى كيفية تعامل النخب مع الإعلام الرقمي، ومدى تأثيرهم على الجمهور.

ودعوا إلى ضرورة مواكبة الإعلام السعودي لمتطلبات وبرامج “رؤية المملكة 2030″، بما يسهم في نشرها على المستوى العالمي وتغيير الصورة النمطية السائدة لدى بعض الدول والشعوب تجاه المملكة العربية السعودية، وعدم الاكتفاء بلعب دور الناقل.