نجم الأهلي المصري يحقق نفس إنجاز رونالدو بمونديال الأندية

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نجح المصري حسين الشحات، نجم الفريق الكروي الأول في الأهلي المصري، في معادلة رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم للأندية.
وسجل الشحات هدفًا مساء أمس في شباك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ليكون ثالث لاعب يسجل في كأس العالم للأندية خلال 3 نسخ من البطولة بعد رونالدو والويلزي جاريث بيل.
كما نجح الشحات في أن يُدون إنجازًا مميزًا له بالتسجيل في مونديال الأندية مع فريقين مختلفين وهما العين الإماراتي والنادي الأهلي.
وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب حسين الشحات من تصويبة قوية في الدقيقة الـ45.
وفي الشوط الثاني، نجح محمد شريف في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ56 بعد تمريرة متقنة من اللاعب حمدي فتحي.
وفي الدقيقة الـ87 سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثالث لـ الأهلي بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا”.