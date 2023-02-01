Icon

ضبط 3 مقيمين تسولوا بشكل مباشر في المدينة المنورة Icon جلسة مجلس الوزراء وتقلبات الطقس أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء Icon العثور على أول ورشة من العصر الحجري في إفريقيا Icon نجم الهلال يفكر في الرحيل إلى الدوري البرازيلي Icon توقعات بانخفاض ملموس لدرجات الحرارة في الرياض نهاية الأسبوع Icon لقطات لـ افتتاح فيا الرياض أفخم وأرقى المناطق الترفيهية Icon سببان وراء تعثر انتقال نجم المغرب لـ برشلونة Icon القنوات الناقلة لحفل ليلة صوت الأرض Icon اتجاه لتوحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي Icon لفتة إنسانية من يوتيوبر شهير تعيد البصر لـ 1000 أعمى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مع نهاية الموسم الرياضي الحالي

نجم الهلال يفكر في الرحيل إلى الدوري البرازيلي

2023-02-01 الساعة 1:04
نجم الهلال يفكر في الرحيل إلى الدوري البرازيلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية، أن أحد نجوم الفريق الكروي الأول في الهلال يفكر في الرحيل إلى الدوري البرازيلي بعد نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023.

نجم الهلال يحسم مصيره

وذكر الإعلامي الرياضي الإيطالي نيكولو شيرا عبر حسابه في “تويتر” أن البرازيل ميشايل ديلجادو قرر العودة للدوري البرازيلي بعد نهاية الموسم الحالي.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

Img

35 دقيقة تُعيد قوة السمع لطفل بالرس

وسيتنافس كل من فلامنجو وبالميراس البرازيليين على ضم ميشايل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الهلال ضد التعاون - مباريات اليوم - دوري روشن

وكان ميشايل ديلجادو انضم إلى أزرق الرياض في يناير 2022 قادمًا من نادي فلامنجو، ويتواجد في قائمة الفريق العاصمي المشارك في كأس العالم للأندية 2022 الذي ينطلق في المغرب بداية من اليوم الأربعاء.

ويستعد أزرق الرياض لمواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي مساء السبت المقبل في كأس العالم للأندية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...
العالم

حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...

العالم
إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا
الرياضة

إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا

الرياضة
إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير
الرياضة

إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف

السعودية اليوم
الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...
غرائب

الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...

غرائب
رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا
آخر الاخبار

رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا

آخر الاخبار
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار