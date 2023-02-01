نجم الهلال يفكر في الرحيل إلى الدوري البرازيلي

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كشفت تقارير إعلامية، أن أحد نجوم الفريق الكروي الأول في الهلال يفكر في الرحيل إلى الدوري البرازيلي بعد نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023.
وذكر الإعلامي الرياضي الإيطالي نيكولو شيرا عبر حسابه في “تويتر” أن البرازيل ميشايل ديلجادو قرر العودة للدوري البرازيلي بعد نهاية الموسم الحالي.
وسيتنافس كل من فلامنجو وبالميراس البرازيليين على ضم ميشايل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان ميشايل ديلجادو انضم إلى أزرق الرياض في يناير 2022 قادمًا من نادي فلامنجو، ويتواجد في قائمة الفريق العاصمي المشارك في كأس العالم للأندية 2022 الذي ينطلق في المغرب بداية من اليوم الأربعاء.
ويستعد أزرق الرياض لمواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي مساء السبت المقبل في كأس العالم للأندية.