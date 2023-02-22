نجم ريال مدريد السابق: سبب يمنع كريم بنزيما من استعادة مستواه المعهود !

صدم الصربي بريدراج مياتوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني الأسبق، جماهير الريال حول أداء اللاعب الفرنسي كريم بنزيما رغم تألقه في مباراة أمس أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وكان بنزيما سجل هدفين في مباراة انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 5-2.

تصريحات صادمة عن كريم بنزيما

وتحدث مياتوفيتش عن أداء بنزيما قائلًا في تصريحات لـ شبكة Canal Plus الفرنسية: ” بنزيما لن يعود أبدًا لمستواه المعهود، السبب؟، أعتقد أن فوزه بجائزة الكرة الذهبية جعله يشعر بأنه حقق كل شيء، وهذا أمر نلاحظه عليه”.

وتابع مياتوفيتش: “دائمًا الفوز بالجوائز الفردية يؤثر على المستوى، وهذا ما أراه في بنزيما”.

ليفربول ضد الريال

وفي لقاء أمس، بدأ ليفربول المباراة بقوة هجومية كبيرة أسفرت عن هدفين للاعبين، الأوروجوياني داروين نونيز ومحمد صلاح في الدقيقتين الـ4 والـ14.

وبعد ذلك بدأ الريال يستعيد عافيته وقوته الهجومية ليسجل الهدف الأول عبر البرازيلي فينسيوس جونيور بالدقيقة الـ 21، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني للريال بالدقيقة الـ36 بعد خطأ قاتل من الحارس البرازيلي أليسون بيكر، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، انهار ليفربول تمامًا لينجح الريال في إضافة 3 أهداف عبر كل من البرازيلي ميليتاو و كريم بنزيما هدفين في الدقائق الـ48 و56 و66.

وانتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة 5/ 2 ليضع قدمًا في دور الـ8 بدوري الأبطال الأوروبي.

وسيواجه الريال، فريق ليفربول في لقاء العودة بدور الـ16، يوم 15 مارس المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.