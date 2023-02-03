نجم يوفنتوس يثير قلق الجماهير

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، الكولومبي خوان كوادرادو حالة من القلق، بعد مشاركته في مواجهة لاتسيو.

إصابة كوادرادو

وشارك كوادرادو في التشكيل الأساسي بمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، قبل أن يشعر ببعض الآلام في الدقائق الأخيرة، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 88، ودخل ماتيا دي تشيليو بدلًا منه.

وكان كوادرادو قد غاب عن المشاركة مع اليوفي لفترة طويلة، بسبب معاناته من الإصابة، وتواجد في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونزا ضمن منافسات دور الـ16 من كأس إيطاليا، ليتعرض لإصابة جديدة بعد 4 مباريات فقط.

وتخشى جماهير يوفنتوس غياب كوادرادو عن الملاعب لمدة طويلة، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم يحتاج لتواجد جميع اللاعبين المميزين، في ظل تراجع الأداء والنتائج في الموسم الرياضي الحالي.

فوز يوفنتوس ضد لاتسيو

ولعب يوفنتوس ضد لاتسيو بالأمس على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، ونجح اليوفي في تحقيق الفوز بصعوبة بهدف دون رد عن طريق جليسون بريمير.

ومن المقرر أن يواجه اليوفي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، وذلك بعدما تمكن الأخير من الفوز على أتالانتا بهدف دون رد.