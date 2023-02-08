نجم يوفنتوس يشكر دي ماريا

حرص نجم يوفنتوس، الصربي دوسان فلاهوفيتش، على تقديم الشكر لزميله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بعدما منحه فرصة تسديد ركلة الجزاء ضد ساليرينتانا.

تعليق فلاهوفيتش على فوز يوفنتوس

ولعب يوفنتوس ضد ساليرينتانا بالأمس على ملعب “أريكي”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ونجح اليوفي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وقال فلاهوفيتش خلال تصريحاته لقناة DAZN: “الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة، لم نفز في 3 مباريات لذلك كان الفوز مهمًا للغاية، أود أن أشكر فريق يوفنتوس والمدرب، وعلينا الاستمرار على هذا النحو”.

فلاهوفيتش يشكر دي ماريا

وتابع: “بالنسبة للمهاجم، من المهم تسجيل الأهداف، أشكر دي ماريا على السماح لي بتنفيذ ركلة الجزاء، لقد ساعدني حقًا.. هذه هي مباراتي الثانية وهدفي الأول بعد 115 يومًا، أشعر بتحسن وأتمنى أن أصل قريبًا لـ100%”.

ويُعد هذا الهدف هو الأول للصربي فلاهوفيتش منذ أكتوبر 2022، بعدما غاب عن العديد من المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بسبب الإصابات، لينهي بذلك صيامه عن التهديف الذي دام لمدة 115 يومًا.

سبب غضب أليغري

وبشأن غضب المدرب ماسيمليانو أليغري على اللاعبين رغم التقدم بثلاثية، قال: “إنه يعرف ما يمكننا القيام به ولا يريد منا الاسترخاء، حتى لو كنا متقدمين (3-0)، لأننا يجب أن نبقى أقوياء ونواصل لعب كرة القدم، قد تبدو بعض المباريات سهلة ونرتكب فيها الأخطاء، لذلك هو يحثنا على مواصلة العمل بجدية وتركيز”.