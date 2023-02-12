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خلال حفل تكريم الأزرق في الرياض

نجوم الهلال بعد التتويج بالفضية: سنسعى للمزيد وسعداء بتشريف الكرة السعودية

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
نجوم الهلال بعد التتويج بالفضية: سنسعى للمزيد وسعداء بتشريف الكرة السعودية
المواطن - محمد سمعه

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حرص كل من سلمان الفرج وعبدالله المعيوف وسالم الدوسري والبرازيلي ميشايل ديلجادو والبيروفي أندري كاريلو والكوري الجنوبي جانج هيون سو والأرجنتيني لوسيانو فييتو نجوم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، على توجيه رسائل الشكر والتقدير لجماهير أزرق الرياض بعد التتويج بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية.

كلمات نجوم الهلال

وقال الفرج لجماهير الأزرق خلال حفل تكريم بعثة الفريق في مسرح محمد عبده في الرياض: ” مبروك لهؤلاء الأبطال، شرفوا السعودية، لاعبو الأزرق يستحقون هذا الإنجاز”.

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أما عبدالله المعيوف حارس المرمى فقال: “سعدت للغاية بسعادة جماهير الأزرق بهذا الإنجاز، وقادرون على إسعادهم بالمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة”.

تكريم نجوم الهلال بعد فضية مونديال الأندية

أما سالم الدوسري فقال: طموحنا كان المركز الأول في المونديال ولكن القادم أفضل، وتحقيق دوري أبطال آسيا هدفنا القادم”.

وقال أندري كاريلو: ” سعداء للغاية بتحقيق هذا الإنجاز وتشريف النادي والكرة السعودية، فرحتنا لا تُوصف”.

أما البرازيلي ميشايل فقال: ” جماهير النادي وقودنا الحقيقي لتحقيق المزيد من الإنجازات، والزعيم كبير بجماهيره ليس فقط بمجلس إدارته أو بلاعبيه”.

وقال الكوري الجنوبي جانج هيون سو: شكرًا لكل جماهير الهلال على دعمنا طوال الوقت، لولاكم ما كنا سطرنا هذا التاريخ”.

تكريم نجوم الهلال بعد فضية مونديال الأندية

بينما تحدث الأرجنتيني فييتو قائلًا: “سعداء بهذا الإنجاز للكرة السعودية وللهلال والزعيم مكانه الطبيعي في القمة”.

تكريم نجوم الهلال بعد فضية مونديال الأندية

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