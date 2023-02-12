نجوم ريال مدريد يحتفلون بخامس ألقابهم في كأس العالم للأندية

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احتفل نجوم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، بخامس ألقابهم في بطولة كأس العالم للأندية 2022 بعد الفوز على نادي الهلال في المباراة النهائية مساء أمس السبت.
فرحة تحقيق الكأس🏆#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/2VrPD8KclMقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
وتُوج لاعبي الريال بالميداليات الذهبية ثم حمل كأس البطولة لتُصبح البطولة الخامسة في تاريخ النادي الملكي بعد أعوام 2014 و 2016 و 2017 و 2018.
وحصل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الريال على لقب أفضل لاعب في البطولة، يليه الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي الذي حصل على جائزة ثاني أفضل لاعب، بينما نال الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال جائزة ثالث أفضل لاعب في البطولة.
وحرص لاعبو ريال مدريد على إقامة ممر شرفي للاعبي الهلال على أداؤهم المميز في المباراة النهائية.
وسجل لـ الريال في الشوط الأول كل من فينيسيوس جونيور وفالفيردي في الدقيقتين الـ13 والـ18 ثم سجل موسى ماريجا هدف تقليص الفارق لـ الهلال بالدقيقة الـ26.
وفي الشوط الثاني، سجل الريال الهدفين الثالث والرابع عبر بنزيما وفالفيردي في الدقيقتين الـ54 والـ58 ثم أضاف الأزرق الهدف الثاني عبر الأرجنتيني فييتو بالدقيقة الـ64.
ونجح الريال في إضافة الهدف الخامس عبر فينسيوس جونيور في الدقيقة السبعين، ثم قلص فييتو الفارق محرزًا الهدف الثالث لـ أزرق الرياض بالدقيقة الثمانين.
وكانت المباراة أُقيمت على ملعب مولاي الأمير عبدالله في مدينة الرباط المغربية.
🗣️ VAAAAAMOS! 🗣️#W8RLDCHAMPIONS pic.twitter.com/DqIflNbLdr
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 11, 2023