نجوم ريال مدريد يحتفلون بخامس ألقابهم في كأس العالم للأندية

احتفل نجوم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، بخامس ألقابهم في بطولة كأس العالم للأندية 2022 بعد الفوز على نادي الهلال في المباراة النهائية مساء أمس السبت.

ريال مدريد يُتوج بخامس ألقابه

وتُوج لاعبي الريال بالميداليات الذهبية ثم حمل كأس البطولة لتُصبح البطولة الخامسة في تاريخ النادي الملكي بعد أعوام 2014 و 2016 و 2017 و 2018.

وحصل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الريال على لقب أفضل لاعب في البطولة، يليه الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي الذي حصل على جائزة ثاني أفضل لاعب، بينما نال الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال جائزة ثالث أفضل لاعب في البطولة.

ممر شرفي للاعبي الهلال

وحرص لاعبو ريال مدريد على إقامة ممر شرفي للاعبي الهلال على أداؤهم المميز في المباراة النهائية.

وسجل لـ الريال في الشوط الأول كل من فينيسيوس جونيور وفالفيردي في الدقيقتين الـ13 والـ18 ثم سجل موسى ماريجا هدف تقليص الفارق لـ الهلال بالدقيقة الـ26.

وفي الشوط الثاني، سجل الريال الهدفين الثالث والرابع عبر بنزيما وفالفيردي في الدقيقتين الـ54 والـ58 ثم أضاف الأزرق الهدف الثاني عبر الأرجنتيني فييتو بالدقيقة الـ64.

ونجح الريال في إضافة الهدف الخامس عبر فينسيوس جونيور في الدقيقة السبعين، ثم قلص فييتو الفارق محرزًا الهدف الثالث لـ أزرق الرياض بالدقيقة الثمانين.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب مولاي الأمير عبدالله في مدينة الرباط المغربية.