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محمد نور وأبو تريكة الأبرز

نجوم عرب تصدروا قائمة الهدافين بمونديال الأندية

2023-02-06 الساعة 7:52
نجوم عرب تصدروا قائمة الهدافين بمونديال الأندية
المواطن - مروة نبيل

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شهدت منافسات بطولة مونديال الأندية تألقًا لافتًا من العديد من النجوم العرب، ونجحوا في تصدر قائمة الهدافين خلال المشاركات السابقة.

عرب تصدروا قائمة الهدافين

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لأبرز النجوم العرب في مونديال الأندية، وجاء نجم نادي الاتحاد السابق، محمد نور في صدارة القائمة.

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وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي قائلًا: “محمد نور 2005، محمد أبو تريكة 2006، محسن ياجور 2013، بغداد بونجاح وحمدو الهوني 2019، نجوم لم يكتفوا بالتألق في كأس العالم للأندية، بل تصدروا قائمة الهدافين أيضًا”.

هدافو العرب في مونديال الأندية
الهدافين العرب – المصدر @fifaworldcup_ar

مواجهات قوية تنتظر الهلال والأهلي

على الجانب الآخر، نجح فريقا الهلال والأهلي المصري في التأهل إلى الدور نصف النهائي من النسخة الحالية بمونديال الأندية، بعدما فاز الزعيم على الوداد المغربي بركلات الترجيح، فيما تجاوز المارد الأحمر سياتل الأمريكي بهدف.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فلامنجو البرازيلي على ملعب ابن بطوطة “طنجة الكبير”، يوم غد الثلاثاء، فيما يلعب النادي الأهلي المصري ضد ريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

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