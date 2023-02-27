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سؤال لمن يهمه الأمر

نجوم وأسماء غابت عن منتدى الإعلام السعودي !

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
نجوم وأسماء غابت عن منتدى الإعلام السعودي !
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب والإعلامي إبراهيم علي نسيب نجاح منتدى الإعلام السعودي على جميع الأصعدة، مضيفا “بالأمس كانت الأسئلة تأتي من كل مكان عن منتدى الإعلام السعودي، وعن سر وأسباب غياب بعض النجوم اللامعة والأسماء الكبيرة عنه!!”.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “المدينة”، بعنوان “منتدى الإعلام.. والمعازيم!!” ولأن للسؤال قيمة قررتُ أنقله هنا لمن يهمه الأمر، ليس إلا من باب حب النجاح الذي حققه المنتدى، والتمنِّي له بأن نراه يكبر، تماماً كأحلامنا وأيامنا… وإلى نص المقال:

غياب بعض الأسماء الكبيرة

أعرف تماماً أن اليوم اختلف، وأنه لم يعد أحد يجلس ليقرأ جريدة أو كتاباً ليتعلَّم منه مفردة عذبة، أو جملة بليغة، والخوف كل الخوف أن يصبح بؤس الثقافة القاصرة على ما يأتي في أدوات التواصل ظاهرة جماعية، وبالأمس كانت الأسئلة تأتي من كل مكان عن منتدى الإعلام السعودي، وعن سر وأسباب غياب بعض النجوم اللامعة والأسماء الكبيرة عنه!! ولأن للسؤال قيمة قررتُ أنقله هنا لمن يهمه الأمر، ليس إلا من باب حب النجاح الذي حققه المنتدى، والتمنِّي له بأن نراه يكبر، تماماً كأحلامنا وأيامنا..

وبالأمس كنتُ في حديث مع أخي وزميلي الأستاذ عدنان جستنية، وكان حديثه معي وحديثي معه عن المنتدى الذي لم يُوجِّه له دعوة، كما لم يُوجِّه دعوته لكثير من الأسماء التي لم تحضر، مع أنها تليق بالحضور، ليس إلا لأنها مملوءة بالفكر والوعي والثقافة، وهذه حقيقة كلنا يعرفها عنهم، وهي أسماء كبيرة ومعروفة (لا) تحتاج مني إلى إشارة صغيرة في مقالٍ قصير!!

نجاح بكل ما تعنيه الكلمة

ولأن المهم عندي هو ذلك النجاح الذي حققه المنتدى بكل ما تعنيه الكلمة، سوف أنحاز للحفل والمنجز والحروف والجمل، وكل الوجوه التي حضرت، وكل الأسماء التي كُرِّمت واستحقت الفوز والجوائز بجدارة، تلك الأسماء الفخمة هي بالفعل قدَّمت للثقافة والمرحلة الكثير، وتعبت من أجل أن تصل لمنصة التكريم ونيل الجوائز، وكلهم والله يليق بالفوز والتقدير في منتدى وضع أهم أحلامه ورغباته لتكون على أرض الواقع منجزات وطنية، ولحظات مذهلة، كلنا شاهدها واستمتع بتفاصيلها لحظة بلحظة، وكلنا بارك الجهود وصفَّق لها..

(خاتمة الهمزة).. بإمكاني أن أضع هنا بعض الأسماء التي غابت عن المنتدى، لكني أتركها لهم لأراها في الحفلة القادمة، وكلي ثقة في أن يكونوا هم أول المعازيم… وهي خاتمتي ودمتم.

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