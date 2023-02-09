نحو 20 ألف قتيل في سوريا وتركيا بسبب الزلزال

التعاون يُنهي الشوط الأول ضد الفتح متقدمًا بهدف الكونسيلر آمن ولا يحتوي على مواد مسرطنة بانيغا يواصل تألقه في دوري روشن لا علاقة بين نيزك الدوادمي وزلازل تركيا وسوريا 4 مباريات غدًا في دوري روشن وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية مبنى المواطنة المفقودة بتركيا منهار بالكامل الشباب يزيد أوجاع الباطن برباعية مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات أرضية التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات
سجلت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا أكثر من 20 ألف قتيل في البلدين حتى عصر اليوم الخميس.
وحذرت فرق الإنقاذ في الشمال السوري من خطورة الوضع، مؤكدة أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، فجر الاثنين الماضي، تقابلها 50 وفاة.
من جهته، قال وزير الصحة شمال غربي سوريا حسين بازار، إن القطاع الطبي “يقف عاجزًا عن استيعاب حجم الكارثة” في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بحسب ما نقلت “العربية”.