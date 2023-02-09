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تحذيرات من خطورة الوضع

نحو 20 ألف قتيل في سوريا وتركيا بسبب الزلزال

2023-02-09 الساعة 5:11
نحو 20 ألف قتيل في سوريا وتركيا بسبب الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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سجلت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا أكثر من 20 ألف قتيل في البلدين حتى عصر اليوم الخميس.

مساعدات

وحذرت فرق الإنقاذ في الشمال السوري من خطورة الوضع، مؤكدة أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، فجر الاثنين الماضي، تقابلها 50 وفاة.

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من جهته، قال وزير الصحة شمال غربي سوريا حسين بازار، إن القطاع الطبي “يقف عاجزًا عن استيعاب حجم الكارثة” في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بحسب ما نقلت “العربية”.

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