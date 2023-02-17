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العمر هو العامل الأساسي للإصابة

نسب إصابة الزهايمر بالمملكة تتشابه مع النسب العالمية

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
نسب إصابة الزهايمر بالمملكة تتشابه مع النسب العالمية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت استشارية المخ والأعصاب الدكتورة بيان علي، أن نسب الإصابة بمرض الزهايمر في المملكة تتشابه مع النسب العالمية، مشيرة إلى أن التقدم في العمر هو العامل الأساسي للإصابة.

وأوضحت بيان، خلال استضافتها ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الجمعة، أن الأشخاص الأصغر عمرًا هم الأقل عرضة للإصابة بالزهايمر، مقارنةً بالأشخاص ما فوق الـ75 سنة.

نسبة الأعمار

وأشارت إلى أن 2 من كل ألف شخص للأشخاص أقل من 65 سنة إلى 50 سنة، قد يصابان بالزهايمر، بينما تصل نسبة الإصابة إلى 37% بين الأشخاص الذين يفوق عمرهم 85 سنة.

وأضافت أن نسب الإصابة مرتبطة بالعمر، فكلما زاد عمر الشخص زادت معه أعراض الشيخوخة والزهايمر.

 

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