نسب إصابة الزهايمر بالمملكة تتشابه مع النسب العالمية

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أكدت استشارية المخ والأعصاب الدكتورة بيان علي، أن نسب الإصابة بمرض الزهايمر في المملكة تتشابه مع النسب العالمية، مشيرة إلى أن التقدم في العمر هو العامل الأساسي للإصابة.
د. بيان علي (استشاري مخ وأعصاب): نسب الإصابة بالزهايمر في السعودية تتشابه مع النسب العالمية، والتقدم في السن هو العامل الأساسي للإصابة @dr_bayanali@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DmtbKbEDY4قد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 17, 2023
وأوضحت بيان، خلال استضافتها ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الجمعة، أن الأشخاص الأصغر عمرًا هم الأقل عرضة للإصابة بالزهايمر، مقارنةً بالأشخاص ما فوق الـ75 سنة.
وأشارت إلى أن 2 من كل ألف شخص للأشخاص أقل من 65 سنة إلى 50 سنة، قد يصابان بالزهايمر، بينما تصل نسبة الإصابة إلى 37% بين الأشخاص الذين يفوق عمرهم 85 سنة.
وأضافت أن نسب الإصابة مرتبطة بالعمر، فكلما زاد عمر الشخص زادت معه أعراض الشيخوخة والزهايمر.