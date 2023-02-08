Icon

اختطاف طائرة إندونيسية وطلب غريب من خاطفيها Icon نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة Icon جامعة الأميرة نورة تنظم أنشطة توعوية مهنية وصحية Icon مايكروسوفت تتحدى جوجل وتعزز محرك بحثها Icon إجراءات لحماية المرضى من الجرعات الإشعاعية الزائدة Icon نائبة تستفز بايدن ببالون أبيض وتصفه بالكاذب Icon التعليم في المملكة قوة ناعمة والأكثر تأثيراً على المدى الطويل Icon غرفة حائل تعلن 500 فرصة وظيفية تدريبية منتهية بالتوظيف Icon نشر الصور الأولى لانتشال المنطاد الصيني Icon الظهور الأول لكيم وعائلته بعد الاختفاء الغامض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
البحرية الأمريكية تسعى لجمع حطامه

نشر الصور الأولى لانتشال المنطاد الصيني

2023-02-08 الساعة 9:35
نشر الصور الأولى لانتشال المنطاد الصيني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنفذ البحرية الأمريكية عملية مكثفة لجمع كل قطع المنطاد الصيني الضخم، باستخدام طائرات مسيرة وسفن حربية وقوارب، بعدما أسقطته طائرة مقاتلة أمريكية قبالة سواحل كارولينا الجنوبية، السبت الماضي.

قد يهمّك أيضاً
Img

قصة منطاد أثار ازمة بين أمريكا والصين

Img

هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم تحدي ديزايناثون في مساراته الثلاثة

نشر الصور الأولى

ونشرت البحرية الأمريكية صورًا لانتشال حطام المنطاد من البحر، فيما شوهد بحارة وهم يسحبون أجزاء من المنطاد.

وقال قائد القيادة الشمالية الأمريكية، الجنرال غلين فانهيرك، الاثنين الماضي، إن الفرق تتخذ الاحتياطات اللازمة للحماية من احتمال أن يكون أي جزء من المنطاد يحتوي على متفجرات.

كان المنطاد يبلغ طوله 60 مترًا وكان يحمل مجموعة أدوات استشعار طويلة تحته، والتي كانت بحجم طائرة إقليمية صغيرة.

تحليل بقايا المنطاد

تستخدم البحرية أيضًا السفن لرسم خريطة لقاع البحر ومسحها ضوئيًا لجميع الأجزاء المتبقية من المنطاد، حتى يتمكن المحللون الأمريكيون من الحصول على صورة كاملة لأنواع المستشعرات التي يستخدمها الصينيون وفهم كيفية تمكن البالون من المناورة.

وقال فانهيرك إن حطام المنطاد مبعثر في المياه التي يبلغ عمقها حوالي 50 قدمًا ما يعادل 15 مترًا، لكنه يمتد عبر منطقة يبلغ طولها 15 ملعبًا لكرة القدم وعرضها كذلك.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مصادرة سكوتر تقوده أم بريطانية لنقل طفلتها...
غرائب

مصادرة سكوتر تقوده أم بريطانية لنقل طفلتها...

غرائب
ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات
العالم

ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات

العالم
وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

وظائف
رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...
آخر الاخبار

رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...

آخر الاخبار
تفتيش منزل بايدن والعثور على وثائق سرية
العالم

تفتيش منزل بايدن والعثور على وثائق سرية

العالم
تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد...
السعودية اليوم

تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد...

السعودية اليوم
وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز...
السعودية اليوم

وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز...

السعودية اليوم
أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع...
السعودية اليوم

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع...

السعودية اليوم