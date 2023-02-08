نشر الصور الأولى لانتشال المنطاد الصيني

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تنفذ البحرية الأمريكية عملية مكثفة لجمع كل قطع المنطاد الصيني الضخم، باستخدام طائرات مسيرة وسفن حربية وقوارب، بعدما أسقطته طائرة مقاتلة أمريكية قبالة سواحل كارولينا الجنوبية، السبت الماضي.
ونشرت البحرية الأمريكية صورًا لانتشال حطام المنطاد من البحر، فيما شوهد بحارة وهم يسحبون أجزاء من المنطاد.
وقال قائد القيادة الشمالية الأمريكية، الجنرال غلين فانهيرك، الاثنين الماضي، إن الفرق تتخذ الاحتياطات اللازمة للحماية من احتمال أن يكون أي جزء من المنطاد يحتوي على متفجرات.
كان المنطاد يبلغ طوله 60 مترًا وكان يحمل مجموعة أدوات استشعار طويلة تحته، والتي كانت بحجم طائرة إقليمية صغيرة.
تستخدم البحرية أيضًا السفن لرسم خريطة لقاع البحر ومسحها ضوئيًا لجميع الأجزاء المتبقية من المنطاد، حتى يتمكن المحللون الأمريكيون من الحصول على صورة كاملة لأنواع المستشعرات التي يستخدمها الصينيون وفهم كيفية تمكن البالون من المناورة.
وقال فانهيرك إن حطام المنطاد مبعثر في المياه التي يبلغ عمقها حوالي 50 قدمًا ما يعادل 15 مترًا، لكنه يمتد عبر منطقة يبلغ طولها 15 ملعبًا لكرة القدم وعرضها كذلك.