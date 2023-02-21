نشوى الرويني تكشف عن طلب لم تقدر على رفضه لـ تركي آل الشيخ

كشفت الإعلامية نشوى الرويني، عن كواليس تقديمها لحفل تكريم عائلة الفنان الراحل طلال مداح في ليلة صوت الأرض قبل أسابيع.

قالت الرويني في تصريحات إلى “المواطن” على هامش منتدى الإعلام السعودي: إن الراحل طلال مداح كان صديقًا قريبًا من القلب وعرفته سنة 1998، ومن حينها كان دائمًا يسأل عنها وتسأل عنه، مؤكدةً أنه كان خفيف الظل ودمث الخلق وإنسانًا لا يُنسى.

تكريم الأسرة

وتابعت الإعلامية: عندما طلب مني رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل شيخ تكريم أسرة طلال مداح في ذكراه حرصت على التواجد خاصة وأني وعدته قبلها بسنوات أني في يوم الأيام سأقوم بتقديم حفل له كما قدمت لفنان العرب محمد عبده، لكن لم يمهله الوقت ولم يمهلني.

وفت بالوعد

ختمت نشوى الرويني بقولها: وفيت بالوعد والعهد بعد سنوات بأن أقف على المسرح وأتحدث عن الفنان الراحل الكبير طلال مداح.

وانطلقت في الرياض، أمس الاثنين، أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بتنظيم من هيئة الصحفيين بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، وحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.