نصائح لتجنب الحرائق المنزلية بسبب الشواحن الكهربائية

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قدم م. جلال مشي المختص بالكهرباء عددًا من النصائح للمواطنين والمقيمين؛ لتجنب الحرائق المنزلية الناتجة عن الماس الكهربائي ومشاكل الشواحن، وذلك بعد تكرار حوادث الحرائق خلال الفترة الماضية.
حتى تحمي نفسك ومنزلك من الحرائق الناتجة عن "الماس الكهربائي" ومشاكل الشواحن.. إليك نصائح المختصين@elec_support@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4LF88VTS9iقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 2, 2023
وقال جلال في لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن أهم شيء هو اختيار الشاحن بعناية لأن أغلب مشاكل الشواحن تتعلق بسوء التصنيع، مشيرًا إلى أن الطريقة الأمثل اختيارها بطريقة صحيحة بحيث يكون عليها ضمان وتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
لفت المختص بالكهرباء إلى جهود الجهات المعنية في مراقبة الأسواق باستمرار ولكن هناك بعض الأنواع السيئة الموجودة والتي قد تشكل خطر على الأرواح، موضحًا أن انتشار هذه الأنواع السيئة ربما يرجع إلى المصانع المحلية غير المصرح لها بالعمل من قبل وزارة التجارة، وتعمل تحت غطاء مجهول.
وشدد جلال على ضرورة اختيار الأنواع الجيدة، مع ضرورة وجود ضمان ومطابقة للمواصفات والمقاييس، فضلًا عن شراء المنتج من الأماكن المعرفة والماركات المعروفة.