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تصيب السوسة النورات الزهرية

نصائح لمزارعي النخيل لتجنب آفات فبراير

2023-02-03 الساعة 9:19
نصائح لمزارعي النخيل لتجنب آفات فبراير
المواطن - فريق التحرير

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قدم الإرشاد الزراعي نصائحه لمزارعي النخيل لتجنب الآفات التي تصيبه خلال شهر فبراير.

نصائح

ونصح الإرشاد الزراعي، مزارعي النخيل برشها بالمبيد الحشري الموصى به خلال شهر فبراير؛ للوقاية من سوسة الطلع.

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وتصيب السوسة، النورات الزهرية في بداية ظهورها وقبل تفتحها، وتقضي على معظم البراعم الثمرية قبل عقدها.

وتفقد معظم الأشجار طلعها بسبب هذه الحشرة؛ مما يتسبب في تدني المحصول بشكل عام.

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